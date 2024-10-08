Usta ressam Devrim Erbil'in sergisi Muğla'da

Yayınlanma: 08.10.2024 - 16:37

Güncelleme: 08.10.2024 - 16:37

Duayen Ressam Devrim Erbil’in “Muğla’ya sevgilerle” isimli sergisi 6 Ekim Pazar günü Muğla Sekibaşı Hamamı’nda yapılan açılış töreniyle sanatseverlerle buluştu.

Yaptığı minyatür resimler ile dünyadaki en seçkin sanat galerilerinde eserlerine yer verilen usta ressama sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. Açılışa Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ile Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal da katıldı.

Açılışın ardından Cumhuriyet TV’ye konuşan Erbil, “Sanat diğer mesleklerden farklı. Kendine göre disiplini ve çalışma düzeni var. Çılgınca, tutkuyla sanatı hissederseniz başarılı olma şansınız var. Belirli saatlerde değil, uykusuz gözlerle uyanacaksınız ama ‘sanat yaptım’ diyeceksiniz. O süreç yaratıcılık süreci. Sizin yarına kalmanızın bir parçası ve eserlerinizi seyredenlerin sizi hatırlayacakları, içlerinde mutluluk nefesi olacağı bir durum” dedi.

"SANAT ELİT ZÜMREYE AİT DEĞİLDİR"

“Dünyanın çivisi çıkmış” diyen Erbil, şöyle devam etti:

“Eserlerin 10 saniyelik bir mutluluk vermesi, bu on saniyelik mutluluk on binlerce kişide yüzlerce yıl yaşasa, dünyadan gelip geçtikten sonra bu kadar mutluluk bırakmak benim bütün amacım bu. İnsanlar barışı, kardeşçe yaşamayı istiyorlar. Dünya daima savaşlardan kurtulamıyor fakat sanatçı dünyayı değiştirecek olan tek insandır.”

Sanatın belli bir zümreye atfedilmesini eleştiren Erbil, “Sanat daha asillerin, seçkin insanların yararlanacağı bir şey gibi gözüküyor. Çünkü eserleri satın almaya ancak onların gücü yetiyor. Oysa sanatın yeri sadece müze değildir. Evlerimiz, meydanlarımızdır. Elit bir zümrenin hoşlanacağı bir şey değildir sanat. Tüm insanlar renkten, biçimden, formdan etkilenir. Sanat, daha insanca yaşamak için, daha iyi, hoşgörülü, mutlu olmayı anlatır. İnsanlar daha hoşgörülü olur, sanatla uğraşanlar kafası kızıp karşısındakinin ayağına sıkmaz” ifadelerini kullandı.