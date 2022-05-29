29 Mayıs 2022 Pazar, 15:36

2002 yılında arkadaşlarıyla Penguen isimli mizah dergisini kuran Erdil Yaşaroğlu, 2011'in sonunu dünyanın en büyük tek panelli karikatür rekorunu kırarak sanatsal bir üslupla kutladı. Son olarak George Miller tarafından yönetilen, başrollerinde ise Idris Elba ile Tilda Swinton'ın yer aldığı 'Three Thousand Years of Longing'in (Üç Bin Yıllık Özlem) isimli filmde Zerrin Tekindor, Ece Yüksel ve Burcu Gölgedar gibi isimlerle birlikte rol aldı. Filmin prömiyeri Cannes'da yapıldı. Yaşaroğlu, sosyal medya hesapları üzerinden heyecanını ve mutluluğunu paylaştı. Peki Erdil Yaşaroğlu kimdir? Erdil Yaşaroğlu nerede yazıyor? Erdil Yaşaroğlu kaç yaşında? Erdil Yaşaroğlu ne iş yapar? Dünyanın en büyük karikatürü nerede? Erdil Yaşaroğlu'nun ilgi alanı nedir?

Erdil Yaşaroğlu, 2 Kasım 1971 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen karikatüristtir.

Ailesi aslen Rize'nin Ardeşen ilçesindendir. Henüz 9 yaşındayken karikatür çizmeye başlayan Erdil Yaşaroğlu'nun ilk profesyonel karikatürleri 1989 yılında Güneş gazetesinde yayımlandı.

Yaşaroğlu, aynı yıl Limon dergisine girdi ve dergi Leman adını aldıktan sonra da 2002 yılına kadar orada çizmeyi sürdürdü.

1990 yılında Plastip Show adlı programla televizyon dünyasına da adım atan çizer, Laf Lafı Açıyor, Televizyon Çocuğu, Beyaz Show gibi 50’ye yakın televizyon programında görev aldı. Yaşaroğlu’nun, 1999’da kurduğu komikaze.net adında bir web sitesi bulunmaktadır.

2002 yılında arkadaşlarıyla Penguen Mizah Dergisi'ni kurdu. 2015 Yılında Süper Penguen Çocuk Mizah Dergisini kurdu.

DÜNYANIN EN BÜYÜK KARİKATÜRÜ

Türk karikatürist Erdil Yaşaroğlu, 2011'in sonunu dünyanın en büyük tek panelli karikatür rekorunu kırarak sanatsal bir üslupla kutladı. İllüstratör, elektronik firmasının yeni bir mobil cihazı için düzenlenen girişimde Samsung Electronics Türkiye ile iş birliği yaptı.

DÜNYANIN EN BÜYÜK KARİKATÜRÜ NEREDE?

Uzay temalı adını kabul eden Erdil'in tasarımı, ekin çemberi desenlerinden esinlenildi ve kuzeybatı Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde çizildi.

En büyük tek panel karikatürü, yeni bir rekor kategorisini temsil ediyordu ve Guinness Dünya Rekorları yönergeleri, onaylanması için panelin boyutunun en az 10.404,8 m2 olması gerektiğini belirtiyordu.

Tarla şimdi 4.000 ağaç ve özel bir parkın bulunduğu bir ormana dönüştürülecek. Samsung Electronics Cep Telefonları Pazarlama Direktörü Cem Sezer, başarılı girişimin ardından yaptığı açıklamada, "Böylece dünyanın en büyük çizgi filmini ölümsüzleştirmek ve bölgenin tanıtımına katkıda bulunmak istiyoruz" dedi.

En çok Türk hiciv dergisi Penguen'deki çalışmasıyla tanınan Erdil Yaşaroğlu, "Samsung'un bu özel projesi için birlikte çalıştık ve çok eğlendik. Sonuç olarak torunlarımıza bırakabileceğimiz büyük bir proje ortaya çıkardık. Umarım onu görecek insanları mutlu eder."

Çizim tamamlandıktan sonra Guinness Dünya Rekorları hakemi Şeyda Subaşı tarafından ölçüldü ve karikatürün 10.952.055m2 büyüklüğünde, neredeyse iki futbol sahasına sığacak kadar büyük bir alan olduğunu doğruladı.

komikaze.net aracılığıyla daha önce online olarak yayınladığı karikatürlerini kişisel blog yazarları tarafından yayınlayanlar hakkında Komikbüro medya aracılığı ile birçok telif davası açmıştır. Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü mezunudur. Türkiye ve yurt dışında çeşitli karma sergilere katılmış, projeler yapmıştır. .

16 Eylül 2010 tarihinde oyuncu ve sunucu Begüm Kütük ile evlenmiştir.

2017 yılında Penguen dergisi kapanınca Dergilik uygulamasında Komikaze dergisi olarak karikatürlerini aylık yayınlamaya başladı. 2019'da Bomontiada’da Oyun isimli heykel sergisi açmıştır. Halen Süper Penguen ve heykel çalışmalarına devam etmektedir