Erkan Can nasıl dolandırıldığını anlattı: Adamların rolünü resmen yedim

Usta oyuncu Erkan Can, telefon dolandırıcılığına maruz kaldığını anlattı. "Meşru Gayrimeşru" adlı filmde dolandırılan bir profesörü canlandıran Can, kendi yaşadığı bu acı tecrübenin rolü kabul etmesinde etkili olduğunu söyledi.

Erkan Can nasıl dolandırıldığını anlattı: Adamların rolünü resmen yedim
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.09.2024 - 10:26

Zorlu Center’da düzenlenen filmin ön gösteriminde konuşan usta oyuncu Can, dolandırıcıların kendisini 9 bin dolar dolandırdığını ve bu kişilerin şu an cezaevinde olduğunu belirtti.

Usta oyuncu, "Bir profesörün telefon ile dolandırılmasını anlatıyor. Senaryoyu görünce benim de başıma geldiği için oynadım. Beni telefonda dolandırıp 9 bin dolarımı aldılar. Oyuncu olmama rağmen adamların rolünü resmen yedim" dedi.

Erkan Can, "Adam şimdi cezaevinde. Ben paramı TL olarak geri aldım. Dikkatli olsun herkes" diye ekledi.

Yapımcılığını Orhan Şeddatlı'nın üstlendiği "Meşru Gayrimeşru" adlı film, 27 Eylül'de vizyona girecek.


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