Erkan Can nasıl dolandırıldığını anlattı: Adamların rolünü resmen yedim
Usta oyuncu Erkan Can, telefon dolandırıcılığına maruz kaldığını anlattı. "Meşru Gayrimeşru" adlı filmde dolandırılan bir profesörü canlandıran Can, kendi yaşadığı bu acı tecrübenin rolü kabul etmesinde etkili olduğunu söyledi.
Zorlu Center’da düzenlenen filmin ön gösteriminde konuşan usta oyuncu Can, dolandırıcıların kendisini 9 bin dolar dolandırdığını ve bu kişilerin şu an cezaevinde olduğunu belirtti.
Usta oyuncu, "Bir profesörün telefon ile dolandırılmasını anlatıyor. Senaryoyu görünce benim de başıma geldiği için oynadım. Beni telefonda dolandırıp 9 bin dolarımı aldılar. Oyuncu olmama rağmen adamların rolünü resmen yedim" dedi.
Erkan Can, "Adam şimdi cezaevinde. Ben paramı TL olarak geri aldım. Dikkatli olsun herkes" diye ekledi.
Yapımcılığını Orhan Şeddatlı'nın üstlendiği "Meşru Gayrimeşru" adlı film, 27 Eylül'de vizyona girecek.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Narin'i öldür yoksa ikinizi de öldürürüm'
- İtirafçıyla olan konuşmasını anlattı!
- Şişli'deki kazada polis 'ehliyetsiz' çıktı!
- Park etmiş, 50 dakika boyunca kalmış!
- 'Ateist ile mi LGBT ile mi uğraşacaksınız?'
- Tehdit edildiğini iddia etti
- Varlıklara ipotek
- Çakıcı'ya yakın iş insanına suikast
- iPhone 16 internet aleminin alay konusu oldu
- Narin'in ağabeyi Baran Güran'dan dikkat çeken paylaşım