Erol Evgin ve hocası Devrim Erbil'in 'Yan Yana' isimli sergisi Bursa'da sanatseverlerle buluşuyor

2.03.2026 12:10:00
Cumhuriyet/Ankara
Ünlü müzisyen Erol Evgin'in üniversiteden resim hocası olan ressam Devrim Erbil ile açtığı 'Yan Yana' isimli resim sergisi sanatseverlerle buluşmayı sürdürüyor. Bursa'daki sergi bugün 16:00'da açılacak.

Ünlü müzisyen Erol Evgin'in üniversiteden resim hocası olan ressam Devrim Erbil ile açtığı Yan Yana isimli resim sergisi sanatseverlerle buluşmayı sürdürüyor. Bugüne kadar Ankara, Kuşadası, Mersin, Urla ve İzmir’deki sanat alanlarında binlerce sanatsever tarafından izlenen ünlü sanatçıların görsel sanat şöleni şimdi de Bursa Balat’ta, Orhan Holding çatısı altındaki Orhan Eğitim ve Kültür Vakfı’nın Ninecim Sanatevi'nde sergilenecek.

Düzenlemesini sanat yazarı/küratör İbrahim Karaoğlu'nun, sanat koordinatörlüğünü Dr. Zeki Hozer'in ve sanat danışmanlığını H. Mehmet Balcı'nın yaptığı sergi bugün saat 16:00'da sanatseverlerle buluşacak ve 29 Nisan'a kadar izlenebilecek.

 

