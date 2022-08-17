İşyerinin bayram ikramiyesi vermemesi fesih hakkı doğurur mu?

17 Ağustos 2022 Çarşamba, 18:06

Bayram ikramiyeleri, iş sözleşmelerine bağlı olarak bazı iş yerleri tarafından ödenirken bazı iş yerlerinde ödenmez. Bayram ikramiyelerinin süreklilik kazanıp kazanmadığı önem taşır.

BAYRAM İKRAMİYESİ VERMEMESİ FESİH HAKKI DOĞURUR MU?



Gazetemiz yazarı, Nergis Şimşek kendisine yöneltilen "10 yıldır çalıştığım şirket her sene ramazan ve kurban bayramlarında 200’er TL bayram ikramiyesi ödemesi yapıyordu. Bu yıl bu ödemeyi yapmadı. Bu durum haklı fesih hakkı sağlar mı?" sorunu köşe yazısında şöyle cevapladı:

"Her yıl düzenli olarak ödenen bayram ikramiyesinin bu yıl ödenmemesi kural olarak size (işçiye) iş sözleşmesini haklı nedenle fesih hakkı verir ve kıdem tazminatını alabilirsiniz. Burada önemli olan, bu ödemenin düzenli olarak önceki yıllardan bu yana yapıldığının işçi tarafından kanıtlanabilmesidir."



