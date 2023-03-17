Eserlere büyüteçle bakılan sergi Eskişehir'de

Yayınlanma: 17 Mart 2023 - 15:26

Güncelleme: 17 Mart 2023 - 15:26

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümü Araştırma Görevlisi Dr. Alpay Burak Doğru’nun, 'Mikro Tıp Ressamlığı ve Mikro Ressamlık' alanında açtığı ilk kişisel sergisi, 'Hafif Neşter' Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde görkemli bir törenle sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Yıl boyunca birbirinden özel sergilere ev sahipliği yaparak resim, cam ve seramik sanatı ile sanatseverlerin göz bebeği olan Büyükşehir Belediyesi Kent Müzeleri Kompleksi, çok özel bir sergiye daha ev sahipliği yapıyor.

Türkiye'deki 2, dünyada ise 35 'Tıbbi Mikro Ressam ve Mikro Ressam'dan biri olan Dr. Alpay Burak Doğru, ilk kişisel sergisini Eskişehir’de açtı.

Doğru’nun pirinç tanesi, incir çekirdeği, dil çubuğu, madeni para, hap ambalajı, poşet çay, makarna, kabak çekirdeği gibi objelere 'büyüteçle görülebilen' resimlerle oluşturduğu tıbbi mikro ve mikro resim sergisi 'Hafif Neşter' görkemli bir törenle sanatseverlerin izlenimine sunuldu.

Tarihi Odunpazarı bölgesinde bulunan Büyükşehir Belediyesi Kent Müzeleri Kompleksi Sergi Salonu’nda yapılan açılışa Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, bürokratlar, akademisyenler, öğrenciler, davetliler ve çok sayıda sanatsever katıldı.

"SON DERECE FARKLI BİR SERGİ"



Açılışta konuşan Başkan Büyükerşen, “Eskişehir’de açılan bu sergi, çok özel ve gerçekten son derece farklı bir sergi. Tıbbiye genelde hekim yetiştirir ama sanat dallarında da çok başarılı sanatçılar çıkarır. Alpay Burak aslında bir beyin cerrahı. Sanat alanında da son derece sabır isteyen bir iş çıkarmış. Eserlerini toplu iğneler kullanarak yaratıyor. İnşallah bu küçük ama son derece özel eserleriyle bu alanda çok güzel yerlerde olacak” dedi.

Mikro ressam Dr. Alpay Burak Doğru ise konuşmasında, “İlk kişisel sergimi açıyorum. Aklımda iki şehir vardı. Doğduğum şehir Ankara ve Eskişehir. Tabi Yılmaz Hocam buna öncülük etti ve bugün buradayız. Kendisine çok teşekkür ederim. Bu sergi Türkiye’de, Eskişehir’in Cumhuriyet tarihinde de bir ilktir. Ev sahipliğiniz için çok teşekkür ederim” dedi.

Konuşmaların ardından serginin açılışı gerçekleştirildi. Başkan Büyükerşen ile sanatçı Alpay Burak Doğru ve sanatseverler birlikte sergiyi gezerken, Büyükerşen mikro eserleri büyüteçle dikkatle inceledi.

Sanatseverler 26 Mart’a kadar Büyükşehir Belediyesi Kent Müzeleri Kompleksi Sergi Salonu’nda bu özel sergiyi gezebilecekler.