Harun Antakyalı’nın yeni solo sergisi “BU” sanatseverlerle buluşuyor!

Yayınlanma: 15 Mart 2023 - 10:29

Güncelleme: 15 Mart 2023 - 10:32

Ressam Harun Antakyalı’nın yeni solo sergisi “BU” 21 Mart’ta Yapı Kredi bomontiada’da açılıyor.

Yapı Kredi bomontiada Galeri, 21 Mart-9 Nisan tarihleri arasında Cue Art Space organizasyonu ile düzenlenen Harun Antakyalı’nın “BU” sergisine ev sahipliği yapacak.

Sanatçının farklı dönemlerinden eserlerini retrospektif bir bakışla bir araya getiren sergi, her gün saat 10.30-20.00 saatleri arasında gezilebilecek.

HARUN ANTAKYALI KİMDİR?

1965 İskenderun doğumlu Harun Antakyalı, Hacettepe Üniversitesi güzel sanatlar fakültesi resim bölümünü bitirdi. Özgür figür çalışmaları ile tanınan sanatçı, büyük yüzeylere yaptığı çalışmalarla da bilinmektedir. Büyük boyutta yaptığı duvar resimleri de, kendi dilinde oluşturulmuş komposizyonlardır. "Yaşarım, yaparım, tüketirim" Antakyalı ile sloganlaşmış bir sözdür. Sanatçı büyük A harfini ters olarak kullanır.

İlk sergisi "Metropol İzlenimleri 1992", ardından "Metropol Kirlenmeler", "Benim Olymposum Yok", "Olymposu Olmayanlar Buraya", "Yaşarım", "Yaparım", "Tüketirim", "Don(suz) Kişotlar", "Metropolü Anlayan An(lar)" sergilerini gerçekleştirdi. Antakyalı'ya 2001-2002 yılları arasında Sanat Kurumu yılın övgüye değer sanatçısı ödülü verilmiştir.