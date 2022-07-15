Eski Köye Yeni Adet filminin konusu nedir? Eski Köye Yeni Adet filmi nerede çekildi? Eski Köye Yeni Adet filmi oyuncu kadrosu
Eski Köye Yeni Adet, Gülistan Acer ve Ferit Karahan'ın 2018 yılında yazıp ve yönettiği Komedi türünde filmdir. Eski Köye Yeni Adet filminin konusu nedir? Eski Köye Yeni Adet filmi nerede çekildi? Eski Köye Yeni Adet filmi oyuncu kadrosu
20 Temmuz 2018 tarihinde vizyona giren, Juli Sanat ve FOX’un ortak yapımı olan Eski Köye Yeni Adet filmi TV izleyicisi ile buluşmaya devam ediyor.
ESKİ KÖYE YENİ ADET FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
1990'ların sonunda köye bir sağlık ekibi gelir ve en az üç çocuğu olan tüm kadınlara doğum kontrol için spiral takar. Sağlık ekibinin köyden ayrılmasıyla köyün erkekleri toplanıp kadınlara takılan cihazın ne olduğuna dair fikirler üretirken, birbirinden komik yanlış anlamalarla aletin bir mikrofon olduğuna dair kanaat getirirler. Bundan sonra devletin kulağının her an kendilerinde olduğunu ve dinlendiklerini zanneden erkekler, kadınların yanında politik hiçbir meseleden bahsetmemeye, onlara daha kibar davranmaya özen gösterir. Devletten takdir görmek ve sesini duyurabilmek için kadınlardaki mikrofona hazır ola geçerek Vatan Sana Canım Feda diye bağırırlar. Bu yanlış anlama çözülene kadar her şey değişecektir.
ESKİ KÖYE YENİ ADET FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Filmin çekimleri İstanbul'un Beykoz ve Çanakkale'nin Ayvacık ilçelerinde yapıldı. Ayvacık'taki Asos bölgesinde yer alan Kulfal ve Tamış Köyleri, filmin geçtiği alanlardır.
ESKİ KÖYE YENİ ADET FİLMİ OYUNCU KADROSU
Bülent Emrah Parlak
Nail Kırmızıgül
Füsun Demirel
Burcu Gönder Parlak
Haki Biçici
Gülhan Tekin
Metem Yılmazkaya
Osman Akça
Ali Rıza Tanyeli
Muhammed Cangören
Asiye Dinçsoy
Gürsu Gür
Nülufer Kılıçarslan
Ali Rıza Kubilay
Güner Özkul
Derya Karadaş
Nursel Köse
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