Ewan McGregor açıkladı: Obi-Wan Kenobi rolüne dönecek mi?

Yayınlanma: 04.04.2024 - 12:20

Güncelleme: 04.04.2024 - 12:20

Oyuncu Ewan McGregor, Jedi Şövalyesi Obi-Wan Kenobi olarak daha fazla projede rol almayı planladığını ve karakterinin "Star Wars" evreninde daha fazla yer alabileceğini düşündüğünü açıkladı.

Beyazperde'nin aktardığı habere göre, "Star Wars" evreninde Obi-Wan karakteriyle başka bir maceranın olasılığı sorulduğunda McGregor, LADbible'a şunları söyledi:

"Bilmiyorum. Lucasfilm'den ya da Disney'den bana 'Hadi bir tane daha yapalım' diyen bir telefon gelmedi. Obi-Wan sınırlı bir dizi olarak yapıldı, çıktı ve insanlar bunu beğendi ki bu beni çok ama çok memnun etti. Daha fazlasını yapacağımızdan eminim. Alec Guinness'in 'Yeni Bir Umut' filmindeki yaşıyla aynı yaşta olmam için henüz birkaç yılım var. Yani burada daha fazla hikaye anlatacak zamanım var."

1999-2005 yılları arasında "Star Wars" ön üçlemesinde oynayan McGregor, 2022'de Disney+'ta yayınlanan 'Obi-Wan Kenobi' mini dizisinde bu rolü tekrarladı. Dizi, "Star Wars: A New Hope"tan yaklaşık dokuz yıl önce geçiyor.