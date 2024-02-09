Disney'in 2025-2026 vizyon takvimi belli oldu: Toy Story 5, Frozen 3 ve yeni Star Wars filmi geliyor...

Disney'in önümüzdeki iki yılda vizyona girecek olan filmleri açıklandı. Filmler arasında Toy Story 5, Frozen 3 ve Fantastic Four gibi filmler var.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.02.2024 - 11:36
Disney'in 2025-2026 vizyon takvimi belli oldu: Toy Story 5, Frozen 3 ve yeni Star Wars filmi geliyor...
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Disney'in 2025 ve 2026 vizyon takvimi şekillenmeye başlıyor. CEO Bob Iger, 2024 yılının ilk çeyreğindeki kazanç çağrısı sırasında, merakla beklenen filmlerden bazılarının vizyon tarihlerini açıkladı.

Açıklamaya göre Zootopia 2, 26 Kasım 2025'te vizyona girecek. Toy Story 5 ve Frozen 3 filmlerinin her ikisi de 2026'da seyircilerle buluşacak.

Ayrıca, Jon Favreau'nun yöneteceği yeni Star Wars filmlerinin ilkinin, The Mandalorian ve Grogu'nun devamının da 2026'da vizyona gireceği doğrulandı.

2024 yılının nispeten yavaş geçebileceğini kabul eden Iger, bu durumun geçen yıldaki ikili senarist ve oyuncu grevlerinin birçok büyük gösterimi geciktirmesinden kaynaklandığını belirtti. Ancak yine de Disney, Moana'nın sürpriz bir devam filmini 27 Kasım 2024'te izleyicilere sunacak.

Diğer önemli vizyon tarihleri arasında ise Kingdom of the Planet of the Apes (10 Mayıs), Inside Out 2 (14 Haziran), Deadpool 3 (26 Temmuz) ve The Lion King prequel filmi (20 Aralık) bulunuyor.

2025 ve 2026 yılları, MCU cephesinde de oldukça yoğun geçecek gibi görünüyor. Kaptan Amerika: Brave New World, Fantastic Four, Thunderbolts ve Blade gibi filmler 2025'te vizyona girecekken, 2026'da bir sonraki Avengers filmi olan şu anda adı Kang Dynasty olarak bilinen yapıt izleyiciyle buluşacak.


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