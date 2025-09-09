EXPO 2027’nin ikinci resmi elçisi Jackie Chan seçildi

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Belgrad'da Chan ile bir araya geldiğini duyurdu.

Chan'in, Sırbistan'da 15 Mayıs-15 Ağustos 2027'de düzenlenecek EXPO için ikinci resmi elçi olduğunu belirten Vucic, "Chan'in karizma ve enerjisiyle bir dünya yıldızı olarak Sırbistan'da EXPO'yu tanıtacak olmasından büyük memnuniyet duyuyorum." ifadesini kullandı.

EXPO 2027'nin ilk resmi elçisinin ise dünyaca ünlü eski sprinter Usain Bolt olduğu ifade edilmişti.

Bu arada, Sırbistan, EXPO 2027'ye 120'den fazla ülkenin katılım sağlayacağını da açıklamıştı.

Ülkelerin kültürlerini, teknolojilerini ve vizyonlarını dünyaya tanıtacağı büyük çaplı fuar olan Belgrad EXPO 2027, "İnsanlık İçin Oyna, Herkes İçin Spor ve Müzik" temasıyla 93 gün boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak.