F. Hadland Davis'den Japon Mitleri ve Efsaneleri
Bin yıldan uzun bir süre boyunca hiçbir kültürle temasa geçmeyen Japonların özgün, mistik ve zengin kültür birikimleriyle ortaya çıkan mitler ve efsanelerle tanışacağınız Japon Mitleri ve Efsaneleri kitabı, Maya Yayınları tarafından Cemal Can Tarımcıoğlu çevirisi ile yayımlandı.
Bin yıldan uzun bir süre boyunca hiçbir kültürle temasa geçmeyen Japonların özgün, mistik ve zengin kültür birikimleriyle ortaya çıkan mitler ve efsanelerle tanışacağınız Japon Mitleri ve Efsaneleri kitabı, Maya Yayınları tarafından Cemal Can Tarımcıoğlu çevirisi ile yayımlandı.
Neredeyse bin yıldan uzun bir süre boyunca hiçbir kültürle temasa geçmeyen Japonlar, dünyadan bağımsız yaşadıkları adalar ülkesinde oldukça özgün, mistik ve de zengin bir kültür ortaya çıkardılar. Özellikle yirminci yüzyıldan sonra kapılarını açtıklarında, sıradışı yaşamları dünyanın geri kalanı için tam bir çekim merkezi oldu. Bu yakınlaşma da insanlığın ortak kültürel birikimine ciddi katkılar sağladı.
Böylesine zengin bir kültürün mitleri ve efsaneleri hakkında ilk defa bu kadar kapsamlı bir çalışma ortaya koyan bu kitapta; Kobo Daişi rehberliğinde Fuji Dağı’nın varoluşuna tanık olacak, Deniz Kralı’nın sarayında ve Ebedi Gençlik Ülkesi’nde dolaşacak, güçlü kahramanların savaşlarını izleyecek, azizlerin bilgeliğini dinleyecek, kuşlar köprüsünün üzerinden Semavi Nehri geçeceğiz ve yorulduğumuzda sürekli gülümseyen Jizo’nun elbisesinin uzun kollarına sığınacaksınız.
Özgün adı: Japon Mitleri ve Efsaneleri
Yazar: F. Hadland Davis
Çeviren: Cemal Can Tarımcıoğlu
Yayınevi: Maya Yayınları
Sayfa sayısı: 256
Video Haberler
- Eski patrona akıl almaz tuzak
- 'Pençe-Kilit'ten acı haber: Uzman çavuş şehit düştü
- Falyalı suikastında yeni gelişme
- 'Sandıkta bunun hesabını AKP’ye sorarız'
- Kuyumcukent'te zam isyanı
- 'Yolcu' dehşeti: Taksiciyi ısırıp darbetti!
- Tekkeköy’deki yangın korkuttu
- 3 ilçenin trafiğini rahatlatması beklenen yol açıldı
- Köpekbalığını paspasla kovaladılar
- Metroda 'alkol' kavgası
En Çok Okunan Haberler
-
- Memur zammı belli oldu: İşte en düşük maaş
- Köpekbalığını paspasla kovaladılar
- Enflasyon 1998 yılından bu yana en yüksek seviyede!
- Yaz sonu Türkiye'yi bekleyen tehlike
- 'Erdoğan seçilirse görevden alınabilirim'
- Trafik ışıklarında yeni dönem
- Bozdağ'a yüklendi, tarih verdi
- 'İnsanları salak yerine koyuyorlar'
- Seçmeninden Cumhur'u üzecek haber
- Sarıklı ve cüppeli yürüyüşe büyük tepki