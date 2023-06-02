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"Falstaff" sezonun son temsilinde sanatseverlerle buluştu

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), insanlık komedyası "Falstaff" operasını, sezonun son temsilinde sanatseverlerle buluşturdu.

AA
Yayınlanma: 02.06.2023 - 13:10
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Giuseppe Verdi'nin, William Shakespeare'in "Windsor'un Şen Kadınları" ve "IV. Henry" oyunlarından uyarlayarak hazırladığı, librettosu Arrigo Boito'ya ait eser, Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu'nda beğeniye sunuldu.

Tolga Atalay Ün yönetimindeki İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası operada yer aldı. İtalyanca seslendirilen eserin rejisörlüğünü Renato Bonajuto üstlendi. Oyunun dekoru Efter Tunç, kostümleri Ayşegül Alev, ışık tasarımı ise Yakup Çartık imzasını taşıyor. Eserin koro şefliğini de Paolo Villa gerçekleştirdi.

FALSTAFF OPERASINDA YER ALAN İSİMLER

Sezonda 3 temsil yapan "Falstaff" operasının temsillerinde rolleri, Işık Belen, Cengiz Sayın, Caner Akgün, Murat Güney, Alper Göçeri, Ufuk Toker, Berk Dalkılıç, Anıl Önder, Hazal Ata, Çağrı Köktekin, Bahadır Özkoca, Ali Haydar Taş, Şebnem Ağrıdağ Kışlalı, Dilruba Bilgi, Özgecan Gençer, Sevim Ateş, Deniz Likos, Barbora Hitay ve Elif Tuğba Tekışık canlandırıyor.


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