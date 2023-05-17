2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

"Falstaff" operası AKM’de sahnelendi

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), Giuseppe Verdi'nin son başyapıtı "Falstaff" operasını sahneledi.

AA
Yayınlanma: 17.05.2023 - 13:52
Abone Ol google-news

William Shakespeare'in "Windsor'un Şen Kadınları" ve "IV. Henry" oyunlarından uyarlanarak hazırlanan Giuseppe Verdi'nin bestelediği, "Falstaff"  operası AKM'de izleyicilerle buluştu. Librettosunu Arrigo Boito kaleme aldığı 3 perdelik opera Verdi'nin son başyapıtı olma özelliği taşıyor.

Renato Bonajuto'nun sahneye koyduğu operada Tolga Atalay Ün yönetimindeki İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası da sahne aldı. İtalyanca seslendirilen eserin dekor tasarımını Efter Tunç, kostüm tasarımını Ayşegül Alev, ışık tasarımını ise Yakup Çartık hazırladı.

Koro şefliğini Paolo Villa'nın üstlendiği eserde Işık Belen, Cengiz Sayın, Caner Akgün, Alper Göçeri, Murat Güney, Berk Dalkılıç, Ufuk Toker, Çağrı Köktekin, Anıl Önder, Hazal Ata, Can Reha Gün, Bahadır Özkoca, Göktuğ Alpaşar, Erdem Sakarya, Ali Haydar Taş, Şebnem A. Kışlalı, Sevim Ateş, Dilruba Bilgi, Özgecan Gençer, İpek Zehra Evre, Deniz Likos, Ayçin Sürücüer, Nesrin Gönüldağ, Barbora F.Hitay, Elif Tuğba Tekışık dönüşümlü rol aldı.

Ünlü yapıt, 27 ve 31 Mayıs tarihlerinde de AKM'de seyircisi ile buluşacak.


İstanbul Devlet Opera ve Balesi Giuseppe Verdi William Shakespeare Arrigo Boito

İlgili Haberler

Klasik balenin önemli bestecisi Ludwig Minkus’un repertuvarı Süreyya Operası’nda sahnelendi

Klasik balenin önemli bestecisi Ludwig Minkus’un repertuvarı Süreyya Operası’nda sahnelendi
Don Kişot Balesi AKM'de sahnelendi

Don Kişot Balesi AKM'de sahnelendi
76. Cannes Film Festivali başladı

76. Cannes Film Festivali başladı

En Çok Okunan Haberler