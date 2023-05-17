"Falstaff" operası AKM’de sahnelendi

Yayınlanma: 17.05.2023 - 13:52

Güncelleme: 17.05.2023 - 14:20

William Shakespeare'in "Windsor'un Şen Kadınları" ve "IV. Henry" oyunlarından uyarlanarak hazırlanan Giuseppe Verdi'nin bestelediği, "Falstaff" operası AKM'de izleyicilerle buluştu. Librettosunu Arrigo Boito kaleme aldığı 3 perdelik opera Verdi'nin son başyapıtı olma özelliği taşıyor.

Renato Bonajuto'nun sahneye koyduğu operada Tolga Atalay Ün yönetimindeki İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası da sahne aldı. İtalyanca seslendirilen eserin dekor tasarımını Efter Tunç, kostüm tasarımını Ayşegül Alev, ışık tasarımını ise Yakup Çartık hazırladı.

Koro şefliğini Paolo Villa'nın üstlendiği eserde Işık Belen, Cengiz Sayın, Caner Akgün, Alper Göçeri, Murat Güney, Berk Dalkılıç, Ufuk Toker, Çağrı Köktekin, Anıl Önder, Hazal Ata, Can Reha Gün, Bahadır Özkoca, Göktuğ Alpaşar, Erdem Sakarya, Ali Haydar Taş, Şebnem A. Kışlalı, Sevim Ateş, Dilruba Bilgi, Özgecan Gençer, İpek Zehra Evre, Deniz Likos, Ayçin Sürücüer, Nesrin Gönüldağ, Barbora F.Hitay, Elif Tuğba Tekışık dönüşümlü rol aldı.



Ünlü yapıt, 27 ve 31 Mayıs tarihlerinde de AKM'de seyircisi ile buluşacak.