‘Fantastik Dörtlü: İlk Adımlar’ ile dramatik aksiyon ‘İntikam Operasyonu’ vizyonda: Daha iyi bir dünya için

“Fantastik Dörtlü: İlk Adımlar” iki önemli görev üstleniyor: Hem dünyayı hem de Marvel çizgi romanlarının sinematografik evrenini kurtarma görevi. Şirketin son yapımları Kaptan Amerika: Yeni Cesur Dünya, Venom: Son Dans, Thunderbolts, Avcı Kraven’ın dünya hasılatları düşünce (380-450 milyon dolar) stüdyo İlk Adımlar’ı cankurtaran simidi olarak tasarladı. Marvel’in 37’nci, “Phase 6”’nın ilk projesi 1960’larda retrofütüristik bir dönemde geçiyor. Yüksek bütçeli yapımın yaratıcısı Matt Shakman özet bölümle dört cesur astronotun keşif yolculuğu sırasında kozmik ışınlara hedef olduktan sonra DNA’larının değişerek süper kahramanlara dönüştüklerini anımsatıyor. Grubun beyni esnek bedenli Reed (Bay Fantastik) dahi bir bilim insanı aynı zamanda alçakgönüllü, duyarlı, karizmatik. Karısı Sue Storm (Görünmez Kadın) isteyince görünmez oluyor, Sue’nun erkek kardeşi enerjik Johnny (Alev Adam) uçuyor, çevresine alevler saçıyor. Aile dostu Ben (Taş Adam) dürüst, iri bedeninin içinde yufka bir yürek taşıyor. Her şeyi paylaşan, yüksek teknolojik tasarımlı binada birlikte oturan dörtlü örnek çekirdek bir aile, yardımcı robot sempatik Herbie de ailenin bir parçası. Filmin ilk bölümü aile komedisi tadında, hepsi çok heyecanlı çünkü Sue’nun ilk bebeği yolda. İkinci bölümde Fantastik Dörtlü halkla birlikte dünyayı ölümcül tehdit Galactus’tan kurtarıyor.

GÜÇLÜ KADIN KARAKTERLER

Shakman retrofütüristik New York’ta uçan arabalar, yardımcı robotlar, uzunçalar plaklarla, tüplü televizyonlarla, 60’ların doygun renk paletiyle nostaljik bir doku yaratıyor. Yapım tasarımcısı Kasra Farahani Brezilyalı mimar Oscar Niemeyer’den esinlenerek megakenti yaratmış. Stilize maketler, 60’ların estetiği Stan Lee-Jack Kirby ikilisinin çizgi romanını direkt yansıtıyor. Gezegenleri yiyerek beslenen canavar Galactus dev samuray boyutunda. Ulusu için kendini feda eden Gümüş Sörfçü ilginç bir karakter. Shakman, Lee’yle Kirby’nin zengin, ayrıntılı çizgi romanıyla (1961) kült klasik 2001:Uzay Yolu Macerası’nın (1968) yaratıcı ustası Stanley Kubrick’in mükemmel görselliğini filminde buluşturuyor, ustalarını saygıyla selamlıyor. Dijital efektler, anlatım dili, sinematografi çok başarılı, müzik 60’ların klasik bilimkurgularına gönderme yapıyor. Kadının yeri evidir diyen altmışların tutucu Amerika’sında güçlü, akıllı kadın karakterler Sue Storm, Sörfçü’yle yönetmen feminist mesajını da iletmeyi unutmuyor. Oyuncular Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn, Ebon Moss-Bachrach, arasındaki dinamik, uyum başarılı. Gümüş Sörfçü’de Julia Garner’ın hüznü ağır plastik makyajının ardından bile seçiliyor. Aile, ebeveynlik, dayanışma, sevgi, güven, umut temalarını işleyen filmi sonuna dek izleyin, final jeneriğindeki görüntüler ayrı bölümler niteliğinde. Bebek Franklin’le birlikte Fantastik Dörtlü’yü (ya da Beşli’yi) Avengers: Doomsday (2026), Avengers: Secret Wars (2027) filmlerinde de izleyeceğiz.