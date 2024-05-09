Farabi Demir Anadol Fotoğraf Ödülleri verildi
MEMDER, İstanbul Matbaa Meslek Lisesi Reprodüksiyon ve Klişe Bölümü öğretmeni Farabi Demir Anadol’un anısına dernek üyeleri, matbaacılık eğitimi mezunları ve matbaacılık eğitimi alanlar arasında ikinci kez düzenlenen yarışma sonuçlandı
Birinci Muhammmadhuseyn Rzazade
MEMDER, İstanbul Matbaa Meslek Lisesi Reprodüksiyon ve Klişe Bölümü öğretmeni Farabi Demir Anadol’un anısına dernek üyeleri, matbaacılık eğitimi mezunları ve matbaacılık eğitimi alanlar arasında ikinci kez düzenlenen yarışmada birinci Muhammadhuseyn Rzazade, ikinci Deniz Arda Yılmaz ve Demir Özer Koca oldu. Aslı Bayraklı, Berat Yaran, Ceylin Karlı, Derin Çevik, Furkan Canpolat, İremgül Akıncı, Miraynur Öksüz, Ramazan Barış Sarı, Şevval Güvenci, Yasin Atalay da mansiyon aldı.
1956’da Sultanahmet Matbaacılık Okulu bünyesinde “Öğrencileri Koruma Derneği” olarak kurulan dernek 2021’deki Genel Kurul ile Türkiye’de matbaacılık eğitimi veren tüm kurumları kapsaması kararı almış ve adı MEMDER olarak değiştirilmiştir.
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