Farklı kültürler, büyülü hikayeler: Yabancı dilde en iyi filmler İstanbul Modern Sinema'da buluşuyor!

Yayınlanma: 07.02.2024 - 16:52

Güncelleme: 07.02.2024 - 16:52

İstanbul Modern Sinema, "Yabancı Dilde En İyi Film" kategorisine aday 18 filmi sunuyor. Bu seçki, Hollywood kulvarının dışında, dünya festivallerinde başarılı olan, farklı dil ve kültürleri temsil eden filmleri içeriyor. İşte bu programa dahil olan filmlerden bazıları...

AĞAÇ - Slovenya

Alek ve Veli, anneleriyle yaşadıkları küçük evde güvende hissederler. Ancak dış dünya, onlar için korkutucu bir hal almıştır. Film, aileyi içine çeken belirsiz bir durumu üç farklı bakış açısından anlatan dokunaklı bir aile dramı.

ANNEMLE GEÇEN YAZ

Saõ Paulo'da hizmetçilik yapan Val'in hayatı, evin düzeni Val'in kızının ziyaretiyle değişir. Film, aile ve sınıf konularına farklı bir açıdan yaklaşarak Sundance Jüri Özel Ödülü'nü kazanmıştır.

BABAM

Kosova savaşı öncesinde yaşam mücadelesi veren bir baba-oğulun hikayesini anlatan film, Karlovy Vary'de En İyi Yönetmen ödülünü kazanmıştır.

GÜNEŞ ÇARPMASI

Film, Rus yazar Ivan Bunin'in öyküsünden uyarlanarak, Rusya İmparatorluğu'nun son günlerindeki trajik olayları konu alır.

GÜNEŞ TEPEDEYKEN

Yugoslavya topraklarında geçen film, etnik düşmanlıklarla örülmüş iki komşu köyün tarihini, üç farklı dönemde, üç aşk hikayesi üzerinden anlatır.

HUYSUZLUĞU BIRAK

İki arkadaşın hayatlarını uyuşturucu, alkol ve araba ile harmanlayan film, trajikomik bir öyküyü başarılı oyunculuklarla sunar.

İNATÇILAR

İzlanda'nın kış manzarası ve mizahıyla öne çıkan film, Cannes Film Festivali'nde Belirli Bir Bakış bölümünde büyük ödülü kazanmıştır.

IXCANUL

Film, bir kahve plantasyonunda yaşayan genç bir kızın hikayesini etkileyici bir dille anlatır.

KUM PARASI

Dominik Cumhuriyeti'nde geçen film, turistleri kullanarak hayatta kalmaya çalışan bir çiftin hikayesini konu alır.

KUZU

Cannes'da gösterilen ilk Etiyopyalı film olan "Kuzu," 9 yaşındaki bir çocuğun yaşamını merkeze alır.

MUSTANG

Beş kız kardeşin toplum baskısına karşı direnişini anlatan film, Altın Küre ve Akademi Ödülleri'nde Yabancı Dilde En İyi Film dalında aday oldu.

ÖLÜMCÜL OYUN

Bu film, çocukla anne arasındaki zehirli bir göbek bağını konu alan auteur bir psikolojik korku filmidir.

SAUL’UN OĞLU

Cannes Film Festivali'nde Jüri Büyük Ödülü kazanan film, Holokost'u etkileyici bir şekilde anlatır.

SİVAS

Venedik Film Festivali'nde Jüri Özel Ödülü kazanan "Sivas," bir çocuğun köpek ile kurduğu özel bağı konu alır.

THE CLUB

Katolik Kilise'sini konu alan film, Berlin Film Festivali'nde Büyük Jüri Ödülü'nü kazandı.

THEEB

1916'da Arap İsyanı öncesi, bedevi geleneklerine göre yaşayan bir çocuğun hikayesini anlatan film.

YALAN LABİRENTİ

Film, 2. Dünya Savaşı sonrasındaki Auschwitz davalarını ele alır.

YENİ AHİT

Tanrı'nın gerçek bir karakter olarak betimlendiği film, Cannes Yönetmenlerin On Beş Günü bölümünde gösterildi.