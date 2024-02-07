Farklı kültürler, büyülü hikayeler: Yabancı dilde en iyi filmler İstanbul Modern Sinema'da buluşuyor!
İstanbul Modern Sinema izleyicilerini dünya festivallerinde başarı kazanmış olan 18 farklı filmle buluşturacak...
İstanbul Modern Sinema, "Yabancı Dilde En İyi Film" kategorisine aday 18 filmi sunuyor. Bu seçki, Hollywood kulvarının dışında, dünya festivallerinde başarılı olan, farklı dil ve kültürleri temsil eden filmleri içeriyor. İşte bu programa dahil olan filmlerden bazıları...
AĞAÇ - Slovenya
Alek ve Veli, anneleriyle yaşadıkları küçük evde güvende hissederler. Ancak dış dünya, onlar için korkutucu bir hal almıştır. Film, aileyi içine çeken belirsiz bir durumu üç farklı bakış açısından anlatan dokunaklı bir aile dramı.
ANNEMLE GEÇEN YAZ
Saõ Paulo'da hizmetçilik yapan Val'in hayatı, evin düzeni Val'in kızının ziyaretiyle değişir. Film, aile ve sınıf konularına farklı bir açıdan yaklaşarak Sundance Jüri Özel Ödülü'nü kazanmıştır.
BABAM
Kosova savaşı öncesinde yaşam mücadelesi veren bir baba-oğulun hikayesini anlatan film, Karlovy Vary'de En İyi Yönetmen ödülünü kazanmıştır.
GÜNEŞ ÇARPMASI
Film, Rus yazar Ivan Bunin'in öyküsünden uyarlanarak, Rusya İmparatorluğu'nun son günlerindeki trajik olayları konu alır.
GÜNEŞ TEPEDEYKEN
Yugoslavya topraklarında geçen film, etnik düşmanlıklarla örülmüş iki komşu köyün tarihini, üç farklı dönemde, üç aşk hikayesi üzerinden anlatır.
HUYSUZLUĞU BIRAK
İki arkadaşın hayatlarını uyuşturucu, alkol ve araba ile harmanlayan film, trajikomik bir öyküyü başarılı oyunculuklarla sunar.
İNATÇILAR
İzlanda'nın kış manzarası ve mizahıyla öne çıkan film, Cannes Film Festivali'nde Belirli Bir Bakış bölümünde büyük ödülü kazanmıştır.
IXCANUL
Film, bir kahve plantasyonunda yaşayan genç bir kızın hikayesini etkileyici bir dille anlatır.
KUM PARASI
Dominik Cumhuriyeti'nde geçen film, turistleri kullanarak hayatta kalmaya çalışan bir çiftin hikayesini konu alır.
KUZU
Cannes'da gösterilen ilk Etiyopyalı film olan "Kuzu," 9 yaşındaki bir çocuğun yaşamını merkeze alır.
MUSTANG
Beş kız kardeşin toplum baskısına karşı direnişini anlatan film, Altın Küre ve Akademi Ödülleri'nde Yabancı Dilde En İyi Film dalında aday oldu.
ÖLÜMCÜL OYUN
Bu film, çocukla anne arasındaki zehirli bir göbek bağını konu alan auteur bir psikolojik korku filmidir.
SAUL’UN OĞLU
Cannes Film Festivali'nde Jüri Büyük Ödülü kazanan film, Holokost'u etkileyici bir şekilde anlatır.
SİVAS
Venedik Film Festivali'nde Jüri Özel Ödülü kazanan "Sivas," bir çocuğun köpek ile kurduğu özel bağı konu alır.
THE CLUB
Katolik Kilise'sini konu alan film, Berlin Film Festivali'nde Büyük Jüri Ödülü'nü kazandı.
THEEB
1916'da Arap İsyanı öncesi, bedevi geleneklerine göre yaşayan bir çocuğun hikayesini anlatan film.
YALAN LABİRENTİ
Film, 2. Dünya Savaşı sonrasındaki Auschwitz davalarını ele alır.
YENİ AHİT
Tanrı'nın gerçek bir karakter olarak betimlendiği film, Cannes Yönetmenlerin On Beş Günü bölümünde gösterildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Başak Demirtaş'tan 'İstanbul' kararı
- DEM’in AKP’den 3 isteği!
- Çok sayıda gözaltı var!
- Deprem anmasında protesto edilmişti!
- Erdoğan’ın İBB arşivi
- Dilfıraz Karataş hakkında acı ayrıntı ortaya çıktı
- Emeklilerin bayram ikramiyesi artacak mı?
- Settar Tanrıöğen'in sağlık durumu hakkında yeni gelişme!
- DEM Parti'den 'İstanbul adayı' açıklaması
- Deutsche Bank'tan yıl sonu dolar TL tahmini