Fas'ta yayımlanan 3 Türk dizisi en çok izlenenler arasında
Fas kanallarında ekrana gelen 3 Türk dizisi, en çok izlenen yapımlar arasında yer aldı.
Fas'ta reyting oranlarını takip eden Maroc Metri şirketinin açıklamasına göre, devlet televizyonu Kanal 2'de yayımlanan Türk dizisi "Söz", ağustos ayının son haftasında en çok izlenen diziler arasında ilk sıraya yerleşti.
Aynı kanalda ekrana gelen "Siyah Beyaz Aşk" dizisi ikinci, "Oğlum İçin" dizisi ise dördüncü sıradan listeye girdi.
Söz dizisi günlük 4 milyon 80 bin, Siyah Beyaz Aşk 3 milyon 848 bin, Oğlum İçin 3 milyon 600 bin kişi tarafından izlendi.
Fas'ta Meksika ve Mısır dizilerini tahtından ederek son yıllarda ülkede en çok izlenen yapımlar arasında ilk sırayı alan Türk dizilerinin popülaritesi her geçen gün artıyor. Fas lehçesiyle dublajı yapılan Türk dizileri her yaştan milyonlarca izleyiciyi ekrana kilitliyor.
Video Haberler
- Bahçeli'den tek cümlede 3 skandal hata
- Arnavutköy açıklarında hortum!
- Canlı yayında kedi tokadı viral oldu
- Babacan ve yurttaş arasında güldüren diyalog
- Çıldır Gölü'nü mekan tuttular
- Tüm birikimi 1 saatte gitti
- 130 yavru dünyaya geldi
- Sağanak yağmur altında şampuanla duş aldı
- Türk Yıldızları gösterileriyle nefesleri kesti
- Defineciler tarihi kilisede kazmadık yer bırakmadı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Mahkemeden yeni 'Gülşen' kararı
- Arınç’tan partisine 'Sedat Peker' eleştirisi
- Serkan Taranoğlu da görevden alındı
- Bahçeli'den tek cümlede 3 skandal hata
- 21 isim için harekete geçildi
- Yönetim kurulu toplantısı sırasında iki el ateş edildi
- HDP'den PKK'ye çağrı
- Sedat Peker’den Yeni Şafak paylaşımı
- Hakan Atilla’ya DEVA Partisi’nden yanıt!
- CHP'li Başarır'dan AKP'li Çelik'e tepki