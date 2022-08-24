Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri dizisi ne zaman yayımlanacak? Yüzüklerin Efendisi dizisi hangi kanalda başlayacak?
Merakla beklenen Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri dizisinin yayın tarihine sayılı günler kaldı. Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri dizisi ne zaman yayımlanacak? Yüzüklerin Efendisi dizisi hangi kanalda başlayacak?
Hayranlarının sabırsızlıkla beklediği 'Lord of the Rings: The Rings of Power' dizisi Orta Dünya'nın İkinci Çağında geçmektedir. Yapımcılığını Amazon Studio, Tolkien Estate, HarperCollins ve New Line Cinema üstlendiği filmin çekimleri Şubat 2020'de Yeni Zelanda'da başladı.
YÜZÜKLERİN EFENDİSİ: GÜÇ YÜZÜKLERİ OYUNCU KADROSU
Robert Aramayo
Owain Arthur
Nazanin Boniadi
Tom Budge
Morfydd Clark - Galadriel
Ismael Cruz Córdova
Ema Horvath
Markella Kavenagh
Joseph Mawle
Tyroe Muhafidin
Sophia Nomvete
Megan Richards
Dylan Smith
Charlie Vickers
Daniel Weyman
Maxim Baldry
Lenny Henry
Geoff Morrell
Peter Tait
Peter Mullan
Simon Merrells
Lloyd Owen
Augustus Prew
Benjamin Walker
Alex Tarrant
Cynthia Addai-Robinson
Kip Chapman
Maxine Cunliffe
Trystan Gravelle
Thusitha Jayasundera
Fabian McCallum
Leon Wadham
Sara Zwangobani
Anthony Crum
Ian Blackburn
YÜZÜKLERİN EFENDİSİ: GÜÇ YÜZÜKLERİ DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?
Orta Dünya tarihinin destanlara konu olan İkinci Çağ’ındaki efsanevi kahramanları ilk kez ekrana getirecek. J.R.R. Tolkien’ın The Hobbit ve The Lord of the Rings’inin binlerce yıl öncesinde geçen bu epik drama, izleyicileri büyük güçlerin ortaya çıktığı, krallıkların yükseldiği ve çöktüğü, sürpriz kahramanların sınandığı, umudun pamuk ipliğine bağlı olduğu ve tüm dünyayı karanlığa gömmekle tehdit ettiği bir döneme götürecek. Orta Dünya’nın büyük ölçüde barış içinde olduğu bir dönemde başlayan dizi, hem tanıdık hem de yeni yüzlerden oluşan bir grup karakterin uzun süredir dönmesinden korkulan bir kötülüğün yeniden yükselmesiyle yüzleşmesini anlatacak. Dumanlı Dağlar’ın karanlık derinliklerinden, elflerin başkenti Lindon’ın görkemli ormanlarına, göz alıcı ada krallığı Númenor’dan haritanın en uç köşelerine, bu krallıklar ve karakterler, Orta Dünya’dan ayrıldıktan çok sonra da anlatılmaya devam edecek efsanelerini şekillendirecekler.
YÜZÜKLERİN EFENDİSİ: GÜÇ YÜZÜKLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Yüzüklerin Efendisi'nin 2 Eylül 2022 tarihinde Prime Video'da yayınlanması bekleniyor.
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