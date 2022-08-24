Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri dizisi ne zaman yayımlanacak? Yüzüklerin Efendisi dizisi hangi kanalda başlayacak?

24 Ağustos 2022 Çarşamba, 17:28

Hayranlarının sabırsızlıkla beklediği 'Lord of the Rings: The Rings of Power' dizisi Orta Dünya'nın İkinci Çağında geçmektedir. Yapımcılığını Amazon Studio, Tolkien Estate, HarperCollins ve New Line Cinema üstlendiği filmin çekimleri Şubat 2020'de Yeni Zelanda'da başladı.

YÜZÜKLERİN EFENDİSİ: GÜÇ YÜZÜKLERİ OYUNCU KADROSU

Robert Aramayo

Owain Arthur

Nazanin Boniadi

Tom Budge

Morfydd Clark - Galadriel

Ismael Cruz Córdova

Ema Horvath

Markella Kavenagh

Joseph Mawle

Tyroe Muhafidin

Sophia Nomvete

Megan Richards

Dylan Smith

Charlie Vickers

Daniel Weyman

Maxim Baldry

Lenny Henry

Geoff Morrell

Peter Tait

Peter Mullan

Simon Merrells

Lloyd Owen

Augustus Prew

Benjamin Walker

Alex Tarrant

Cynthia Addai-Robinson

Kip Chapman

Maxine Cunliffe

Trystan Gravelle

Thusitha Jayasundera

Fabian McCallum

Leon Wadham

Sara Zwangobani

Anthony Crum

Ian Blackburn

YÜZÜKLERİN EFENDİSİ: GÜÇ YÜZÜKLERİ DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Orta Dünya tarihinin destanlara konu olan İkinci Çağ’ındaki efsanevi kahramanları ilk kez ekrana getirecek. J.R.R. Tolkien’ın The Hobbit ve The Lord of the Rings’inin binlerce yıl öncesinde geçen bu epik drama, izleyicileri büyük güçlerin ortaya çıktığı, krallıkların yükseldiği ve çöktüğü, sürpriz kahramanların sınandığı, umudun pamuk ipliğine bağlı olduğu ve tüm dünyayı karanlığa gömmekle tehdit ettiği bir döneme götürecek. Orta Dünya’nın büyük ölçüde barış içinde olduğu bir dönemde başlayan dizi, hem tanıdık hem de yeni yüzlerden oluşan bir grup karakterin uzun süredir dönmesinden korkulan bir kötülüğün yeniden yükselmesiyle yüzleşmesini anlatacak. Dumanlı Dağlar’ın karanlık derinliklerinden, elflerin başkenti Lindon’ın görkemli ormanlarına, göz alıcı ada krallığı Númenor’dan haritanın en uç köşelerine, bu krallıklar ve karakterler, Orta Dünya’dan ayrıldıktan çok sonra da anlatılmaya devam edecek efsanelerini şekillendirecekler.

YÜZÜKLERİN EFENDİSİ: GÜÇ YÜZÜKLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yüzüklerin Efendisi'nin 2 Eylül 2022 tarihinde Prime Video'da yayınlanması bekleniyor.