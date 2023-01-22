Fatma Girik Şişli’de anılacak

Yayınlanma: 22 Ocak 2023 - 02:00

Güncelleme: 22 Ocak 2023 - 04:30

Hayat verdiği yüzlerce karakterle Türk sinemasında derin izler bırakan; dürüst ve adil yönetim anlayışıyla Türk siyasetinde fark yaratan, Yeşilçam’ın dört yapraklı yoncasından Fatma Girik, vefatının 1'inci yılında, 1989-1994 yılları arasında belediye başkanlığı görevini yürüttüğü Şişli’de anılacak.

Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin’in ev sahipliğinde, Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Evi’nde, 24 Ocak Salı günü saat 19.00’da düzenlenecek anma etkinliğine, Fatma Girik’in yeğeni ve manevi kızı Fatma Ahu Turanlı, kardeşi Günay Girik, sanatçının bir dönem menajerliğini yürüten gazeteci-yazar Bircan Usallı Silan, sanatçı ve gazeteci dostları; Ahu Sungur, Cüneyt Arkın’ın eşi Betül Işıl Arkın, Burçak Evren, Cengiz Özkarabekir, Çiğdem Tunç, Engin Çağlar, Gül Sunal, Halil Ergün, Meral Orhonsay, Müjdat Gezen, Nur Sürer, Ümit Efekan ve birçok tanınmış isim katılacak. Yeşilçam’ın dört yapraklı yoncasından bir diğeri Filiz Akın ise törene video mesajı gönderecek.

Fatma Girik’i Anma Gecesi’nde dünyaca ünlü piyanist Burçin Büke de yorumlayacağı iki eserle sahne alacak.

SİYASET HAYATINDAKİ YOL ARKADAŞLARI DA ANMA GECESİNDE YER ALACAK

Sanatçının siyaset hayatındaki yol arkadaşlarından eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlarından Prof. Dr. Nurettin Sözen, Cumhuriyet Halk Partisi 22 ve 23. Dönem Milletvekili Mustafa Özyürek ile Fatma Girik'in görev yaptığı dönemdeki Başkan Yardımcısı ve Meclis Üyesi Cemile Tan da gecenin konuşmacıları arasında yer alacaklar.

Faruk Şüyün’ün moderatörlüğünü üstlendiği etkinlikte, dostları Fatma Girik’i anlatırken, sanatçının kayıtlı şarkıları plakçalardan dinlenecek. Konuklar, Fatma Girik için Vadullah Taş Arşivi’nden hazırlanan sergiyi, fuayede led ekrandan takip edecek; etkinlik sırasında özel hazırlanan kısa filmi izleyebilecek.