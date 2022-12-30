Fatma Girik, Cüneyt Arkın, 2. Elizabeth, Robbie Coltrane... 2022'de aramızdan ayrılan ünlüler
2023'e yılına girmeye saatler kaldı... 2022'de bir çok ünlü isim yaşamını yitirdi.
İşte 2022 yılında aramızdan ayrılan ünlüler...
BÜLEND ÖZVEREN
TRT ekranlarında yayınlanan Eurovision yarışmasının efsane sesi Bülend Özveren, 79 yaşında böbrek yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirmişti.
GÜZİN ÇORAĞAN
Bir dönemin popüler dizisi 'Bizimkiler'de 'Almancı Davut’un eşi rolüyle hafızalara kazınan usta oyuncu Güzin Çorağan, 73 yaşında yaşamını yitirdi.
OLİVİA NEWTON-JOHN
Gişe rekorları kıran 'Grease' filmindeki sergilediği performansı ile 70'lerin en büyük pop yıldızlarından biri olan Avustralyalı şarkıcı Olivia Newton-John, 73 yaşındayken 8 Ağustos'ta yaşamını yitirdi
PELE
Dünya futbolun efsane ismi Pele, 29 Aralık'ta 82 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü futbolcu uzun süredir kanser tedavisi görüyordu.
PAKİZE SUDA
Uzun zamandır demans hastalığıyla mücadele eden oyuncu ve yazar Pakize Suda tedavi gördüğü Fethiye Devlet Hastanesi'nde 70 yaşında yaşamını yitirdi.
RIZA AKIN
Beyin kanaması geçiren ünlü oyuncu Rıza Akın, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
2 Kasım'da aramızdan ayrılan Akın'ın ölüm haberini usta oyuncu Menderes Samacılar açıkladı.
Akciğer kanseri tedavisi gören ünlü oyuncu Billur Kalkavan, 15 Kasım'da 59 yaşında hayatını kaybetti.
KRALİÇE II. ELİZABETH
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth 96 yaşında hayatını kaybetti.
Kraliçe'nin ölümü 'Londra Köprüsü yıkıldı' parolasıyla duyuruldu. Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümüyle, en büyük oğlu eski Galler Prensi Charles İngiltere'nin yeni kralı ve devlet başkanı oldu.
CİVAN CANOVA
Türkiye'nin usta oyuncusu Civan Canova 67 yaşında hayatını kaybetti.
20 Ağustos'ta yaşama veda eden oyuncunun ölüm haberini Esra Dermancıoğlu sosyal medyadan duyurdu.
SÜREYYA GÜRSEL EVREN
İstanbul Sancaktepe'de misafir olarak gittiği evin 3. katından aşağı düşen ünlü oyuncu Süreyya Gürsel Evren, yaşamını yitirdi.
İLHAM İREM
Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden şarkıcı ve söz yazarı İlhan İrem, 67 yaşında hayatını kaybetti. Böbrek yetmezliği teşhisi konulan İlhan İrem, diyaliz tedavisi görüyordu.
Unutulmaz şarkıların sahibi ve sesi İlhan İrem 29 Temmuz'da aramızdan ayrıldı.
SEMİH SERGEN
Sinema, tiyatro ve seslendirme sanatçısı Semih Sergen 91 yaşında hayatını kaybetti.
CÜNEYT ARKIN
Türk sinemasında birçok unutulmaz filme imza atan Türk sinemasının usta ismi Cüneyt Arkın, 28 Haziran'da 85 yaşında hayatını kaybetti.
AKREP NALAN
Akrep Nalan lakaplı sanatçı Füsun Nalan Açın 67 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü şarkıcı solunum yetmezliğinden 4 Mart'ta yaşamını yitirdi.
AYTEN ERMAN
Türk sinemasının usta sanatçısı Ayten Erman 86 yaşında koronavirüse yenik düştü.
Yeşilçam'ın ünlü ismi Ayşen Gruda'nın da ablası olan Ayten Erman, 24 Mart’ta hayatını kaybetti.
AHMET TURAN ŞAN
Türk halk müziği usta ismi ve şarkıcı Onur Şan'ın babası Ahmet Turan Şan, 66 yaşında hayatını kaybetti. Turan, TRT Yurttan Sesler Topluluğu’nda uzun yıllar görev yapmıştı.
FATMA GİRİK
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik 79 yaşında hayatını kaybetti. Covid 19’a bağlı zatürre tedavisi gören Girik'in 29 Ocak'ta çoklu organ yetmezliği sonucu hayatını kaybettiği açıklandı.
AYBERK PEKCAN
Ihlamurlar Altında, Yaprak Dökümü, Kurtlar Vadisi ve Keşanlı Ali Destanı dizileriyle tanınan ve son olarak da Diriliş Ertuğrul dizisinde rol alan oyuncu Ayberk Pekcan 51 yaşında hayatını kaybetti.
Harry Potter kitap serisinin film uyarlamasında Rubeus Hagrid karakterini canlandıran İskoç aktör Robbie Coltrane, 72 yaşında hayatını kaybetti.
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