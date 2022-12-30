Fatma Girik, Cüneyt Arkın, 2. Elizabeth, Robbie Coltrane... 2022'de aramızdan ayrılan ünlüler

cumhuriyet.com.tr
30 Aralık 2022 Cuma, 15:08
<p>2023'e yılına girmeye saatler kaldı... 2022'de bir çok ünlü isim yaşamını yitirdi.</p> <p>İşte 2022 yılında aramızdan ayrılan ünlüler...</p>

2023'e yılına girmeye saatler kaldı... 2022'de bir çok ünlü isim yaşamını yitirdi.

İşte 2022 yılında aramızdan ayrılan ünlüler...

<h3>BÜLEND ÖZVEREN</h3> <p>TRT ekranlarında yayınlanan Eurovision yarışmasının efsane sesi <strong>Bülend Özveren,</strong> 79 yaşında böbrek yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirmişti.</p>

BÜLEND ÖZVEREN

TRT ekranlarında yayınlanan Eurovision yarışmasının efsane sesi Bülend Özveren, 79 yaşında böbrek yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirmişti.

<h3>GÜZİN ÇORAĞAN</h3> <p>Bir dönemin popüler dizisi '<strong>Bizimkiler</strong>'de '<strong>Almancı Davut</strong>’un eşi rolüyle hafızalara kazınan usta oyuncu <strong>Güzin Çorağan</strong>, 73 yaşında yaşamını yitirdi.</p>

GÜZİN ÇORAĞAN

Bir dönemin popüler dizisi 'Bizimkiler'de 'Almancı Davut’un eşi rolüyle hafızalara kazınan usta oyuncu Güzin Çorağan, 73 yaşında yaşamını yitirdi.

<h3>OLİVİA NEWTON-JOHN</h3> <p>Gişe rekorları kıran '<strong>Grease</strong>' filmindeki sergilediği performansı ile 70'lerin en büyük pop yıldızlarından biri olan Avustralyalı şarkıcı<strong> Olivia Newton-John</strong>, 73 yaşındayken 8 Ağustos'ta yaşamını yitirdi</p>

OLİVİA NEWTON-JOHN

Gişe rekorları kıran 'Grease' filmindeki sergilediği performansı ile 70'lerin en büyük pop yıldızlarından biri olan Avustralyalı şarkıcı Olivia Newton-John, 73 yaşındayken 8 Ağustos'ta yaşamını yitirdi

<h3>PELE</h3> <p>Dünya futbolun efsane ismi <strong>Pele,</strong> 29 Aralık'ta 82 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü futbolcu uzun süredir kanser tedavisi görüyordu.</p>

PELE

Dünya futbolun efsane ismi Pele, 29 Aralık'ta 82 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü futbolcu uzun süredir kanser tedavisi görüyordu.

<h3>PAKİZE SUDA</h3> <p>Uzun zamandır demans hastalığıyla mücadele eden oyuncu ve yazar <strong>Pakize Suda</strong> tedavi gördüğü Fethiye Devlet Hastanesi'nde 70 yaşında yaşamını yitirdi.</p>

PAKİZE SUDA

Uzun zamandır demans hastalığıyla mücadele eden oyuncu ve yazar Pakize Suda tedavi gördüğü Fethiye Devlet Hastanesi'nde 70 yaşında yaşamını yitirdi.

<h3>RIZA AKIN</h3> <p>Beyin kanaması geçiren ünlü oyuncu Rıza Akın, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.</p> <p>2 Kasım'da aramızdan ayrılan Akın'ın ölüm haberini usta oyuncu Menderes Samacılar açıkladı.</p>

RIZA AKIN

Beyin kanaması geçiren ünlü oyuncu Rıza Akın, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

2 Kasım'da aramızdan ayrılan Akın'ın ölüm haberini usta oyuncu Menderes Samacılar açıkladı.

<p>Akciğer kanseri tedavisi gören ünlü oyuncu Billur Kalkavan, 15 Kasım'da 59 yaşında hayatını kaybetti.</p>

Akciğer kanseri tedavisi gören ünlü oyuncu Billur Kalkavan, 15 Kasım'da 59 yaşında hayatını kaybetti.

<h3>KRALİÇE II. ELİZABETH</h3> <p>İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth 96 yaşında hayatını kaybetti.</p> <p>Kraliçe'nin ölümü <strong>'Londra Köprüsü yıkıldı</strong>' parolasıyla duyuruldu. Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümüyle, en büyük oğlu eski Galler Prensi Charles İngiltere'nin yeni kralı ve devlet başkanı oldu.</p>

KRALİÇE II. ELİZABETH

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth 96 yaşında hayatını kaybetti.

Kraliçe'nin ölümü 'Londra Köprüsü yıkıldı' parolasıyla duyuruldu. Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümüyle, en büyük oğlu eski Galler Prensi Charles İngiltere'nin yeni kralı ve devlet başkanı oldu.

<h3>CİVAN CANOVA </h3> <p>Türkiye'nin usta oyuncusu Civan Canova 67 yaşında hayatını kaybetti.</p> <p>20 Ağustos'ta yaşama veda eden oyuncunun ölüm haberini Esra Dermancıoğlu sosyal medyadan duyurdu.</p>

CİVAN CANOVA 

Türkiye'nin usta oyuncusu Civan Canova 67 yaşında hayatını kaybetti.

20 Ağustos'ta yaşama veda eden oyuncunun ölüm haberini Esra Dermancıoğlu sosyal medyadan duyurdu.

<h3>SÜREYYA GÜRSEL EVREN</h3> <p>İstanbul Sancaktepe'de misafir olarak gittiği evin 3. katından aşağı düşen ünlü oyuncu <strong>Süreyya Gürsel Evren</strong>, yaşamını yitirdi.</p>

SÜREYYA GÜRSEL EVREN

İstanbul Sancaktepe'de misafir olarak gittiği evin 3. katından aşağı düşen ünlü oyuncu Süreyya Gürsel Evren, yaşamını yitirdi.

<h3>İLHAM İREM</h3> <p>Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden şarkıcı ve söz yazarı İlhan İrem, 67 yaşında hayatını kaybetti. Böbrek yetmezliği teşhisi konulan İlhan İrem, diyaliz tedavisi görüyordu.</p> <p>Unutulmaz şarkıların sahibi ve sesi İlhan İrem 29 Temmuz'da aramızdan ayrıldı.</p>

İLHAM İREM

Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden şarkıcı ve söz yazarı İlhan İrem, 67 yaşında hayatını kaybetti. Böbrek yetmezliği teşhisi konulan İlhan İrem, diyaliz tedavisi görüyordu.

Unutulmaz şarkıların sahibi ve sesi İlhan İrem 29 Temmuz'da aramızdan ayrıldı.

<h3>SEMİH SERGEN</h3> <p>Sinema, tiyatro ve seslendirme sanatçısı Semih Sergen 91 yaşında hayatını kaybetti.</p>

SEMİH SERGEN

Sinema, tiyatro ve seslendirme sanatçısı Semih Sergen 91 yaşında hayatını kaybetti.

<h3>CÜNEYT ARKIN</h3> <p>Türk sinemasında birçok unutulmaz filme imza atan Türk sinemasının usta ismi <strong>Cüneyt Arkın</strong>, 28 Haziran'da 85 yaşında hayatını kaybetti. </p>

CÜNEYT ARKIN

Türk sinemasında birçok unutulmaz filme imza atan Türk sinemasının usta ismi Cüneyt Arkın, 28 Haziran'da 85 yaşında hayatını kaybetti. 

<h3>AKREP NALAN</h3> <p>Akrep Nalan lakaplı sanatçı Füsun Nalan Açın 67 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü şarkıcı solunum yetmezliğinden 4 Mart'ta yaşamını yitirdi.</p>

AKREP NALAN

Akrep Nalan lakaplı sanatçı Füsun Nalan Açın 67 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü şarkıcı solunum yetmezliğinden 4 Mart'ta yaşamını yitirdi.

<h3>AYTEN ERMAN</h3> <p>Türk sinemasının usta sanatçısı Ayten Erman 86 yaşında koronavirüse yenik düştü.</p> <p>Yeşilçam'ın ünlü ismi Ayşen Gruda'nın da ablası olan Ayten Erman, 24 Mart’ta hayatını kaybetti.</p>

AYTEN ERMAN

Türk sinemasının usta sanatçısı Ayten Erman 86 yaşında koronavirüse yenik düştü.

Yeşilçam'ın ünlü ismi Ayşen Gruda'nın da ablası olan Ayten Erman, 24 Mart’ta hayatını kaybetti.

<h3>AHMET TURAN ŞAN</h3> <p>Türk halk müziği usta ismi ve şarkıcı Onur Şan'ın babası <strong>Ahmet Turan Şan,</strong> 66 yaşında hayatını kaybetti. Turan, TRT Yurttan Sesler Topluluğu’nda uzun yıllar görev yapmıştı.</p>

AHMET TURAN ŞAN

Türk halk müziği usta ismi ve şarkıcı Onur Şan'ın babası Ahmet Turan Şan, 66 yaşında hayatını kaybetti. Turan, TRT Yurttan Sesler Topluluğu’nda uzun yıllar görev yapmıştı.

<h3>FATMA GİRİK</h3> <p>Yeşilçam'ın usta oyuncusu <strong>Fatma Girik</strong> 79 yaşında hayatını kaybetti. Covid 19’a bağlı zatürre tedavisi gören Girik'in 29 Ocak'ta çoklu organ yetmezliği sonucu hayatını kaybettiği açıklandı.</p>

FATMA GİRİK

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik 79 yaşında hayatını kaybetti. Covid 19’a bağlı zatürre tedavisi gören Girik'in 29 Ocak'ta çoklu organ yetmezliği sonucu hayatını kaybettiği açıklandı.

<h3>AYBERK PEKCAN</h3> <p>Ihlamurlar Altında, Yaprak Dökümü, Kurtlar Vadisi ve Keşanlı Ali Destanı dizileriyle tanınan ve son olarak da Diriliş Ertuğrul dizisinde rol alan oyuncu Ayberk Pekcan 51 yaşında hayatını kaybetti.</p>

AYBERK PEKCAN

Ihlamurlar Altında, Yaprak Dökümü, Kurtlar Vadisi ve Keşanlı Ali Destanı dizileriyle tanınan ve son olarak da Diriliş Ertuğrul dizisinde rol alan oyuncu Ayberk Pekcan 51 yaşında hayatını kaybetti.

<p>Harry Potter kitap serisinin film uyarlamasında Rubeus Hagrid karakterini canlandıran İskoç aktör <strong>Robbie Coltrane, </strong>72 yaşında hayatını kaybetti.</p>

Harry Potter kitap serisinin film uyarlamasında Rubeus Hagrid karakterini canlandıran İskoç aktör Robbie Coltrane, 72 yaşında hayatını kaybetti.

Fatma Girik Cüneyt Arkın II. Elizabeth Pakize Suda Billur Kalkavan 2022

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