Billur Kalkavan'ın Fatma Girik'le ilgili büyük pişmanlığı ortaya çıktı
Akciğer kanserine yakalanmasının ardından bağışıklığı düşen ve kaptığı enfeksiyon nedeniyle hayatını kaybeden ünlü oyuncu Billur Kalkavan'ın, Fatma Girik için yazdığı yazı ortaya çıktı. Kalkavan, yazısında Fatma Girik'i hayattayken arayamadığı gerekçesiyle pişmanlığını dile getirmişti.
Uzun süredir kanser ile mücadele eden ancak hayatını kaybeden ünlü oyuncu Billur Kalkavan, bugün (17 Ekim) son yolculuğuna uğurlanacak. Son olarak, Kalkavan'ın Fatma Girik'in ölümünün ardından yaptığı paylaşım ortaya çıktı. Kalkavan'ın o yazısı yürekleri sızlattı.
"FATO'YU ARAYAMADIM DERKEN, FATO GİTTİ"
İşte Billur Kalkavan'ın Fatma Girik'in ölümünün ardından yaptığı yürek yakan o paylaşım:
"Annem vefat etmeden önceydi, Bodrum'a otele gidiyordum, Fato da Torba'da yaşıyor diye annem ara hatırını sor dedi. Aradım kardeşi Günay bey İst'da tedavi oluyor dedi, söyledim selamları ulaştı mı bilmiyorum. Sonradan annem vefat etti, Fato'yu arayamadım derken Fato gitti. Hayatta hiçbir şeyi ihmal etmemek lazım. Bugün arayayım yarın arayayım derken onlar cennette buluştu biz burada kaldık."
"FİLİZ AKIN SEN ÇOK YAŞA"
"Değerli kadın, dürüst, dobra, mert, sözünün eri, ülkesine ve biricik aşkı Memduh Ün'e aşık şahane insandı. Türk filmlerinin çoğu ben bebekken yaşadığımız Beylerbeyi'ndeki yalıda çekiliyordu. Bendeki albümlerde tüm oyuncuların 100lerce fotosu var. Fato beni çok severmiş bi de Filiz Akın çok severmiş. Annem de ikisini çok severdi. Filiz Akın sen çok yaşa lütfen."
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