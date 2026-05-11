Fatmagül Berktay Armağan kitabı sempozyumla tanıtıldı

Siyaset Bilimci Prof. Dr. Fatmagül Berktay için Armağan kitap yayımlayan Metis Yayınları, kurucuları arasında olduğu Tarih Vakfı ve İBB Kültür işbirliği ile 8 Mayıs’ta Artİstanbul Feshane’de gün boyu süren “Birlikte Düşünmek” başlıklı bir sempozyum düzenleyerek kitaba yazı verenleri buluşturdu.

Açılış konuşmasını yazar Murathan Mungan’ın yaptığı, öğrencisi olmuş akademisyenler ile meslektaşları ve aralarında 60 yıllık dostları Meral Özbek, Eser Köker, Feride Çiçekoğlu’nun da olduğu sempozyumda Prof. Berktay’ın ufuk açan fikirleri ve daima özgüvenli, ışık saçan dik duruşu etkiledikleri ile akademik dünyadaki benzersiz yeri konuşuldu.

Metis Yayınları adına kapanış konuşmasını yaparak onun düşüncelerini betimleyen Müge Gürsoy Sökmen, “Fatmagül Berktay bütün düşünce ve yaşam serüveni boyunca bir yandan egemenlerin bastırdığı seslerin peşine düşerken, bir yandan da mücadele imkânının yollarını “iktidarı almak” için değil “muhaliflerin hakkını almak” için gereken “sahici politikanın” imkânını araştırmıştır.” dedi.

Taraf tutmanın kolaycılığına kapılmak yerine tavır almanın sorumluluğunu savunduğunu da vurgulayan Sökmen, “Türkiye’de Siyasal Düşünce Tarihçiliği ve Kendine Ait Bir Tarih” yazısındaki şu sözleri paylaştı:

"Dayanışma, ancak, politik olduğu takdirde anlamlıdır. Verili bir kimliğe ya da duygudaşlığa değil, ortak hedefler etrafında bilinçli bir şekilde bir araya gelmeye dayandığı zaman anlamlı ve işlevseldir. Ötekisi Arendt’in deyişiyle ‘kabile sadakati’ nden öteye geçmez. Özcülüğe ve kimlikçiliğe saplanıp kalarak politik hedeflere ulaşmak mümkün değildir, çünkü böylesi birleştirmekten çok dışlamaya ve ayrıştırmaya yarar. Dayanışma sırt sıvazlamayı değil dürüstçe tarışmayı, tartışarak ortak hedefler belirlemeyi gerektirir.”

Sempozyum sonunda başta Armağan kitabın editörü Sökmen ile Metis Yayınlarıyla birlikte sempozyum ve kitabın hazırlanmasında büyük emeği geçen meslektaşı Sevgi Uçan Çubukçu’ya teşekkür eden Fatmagül Berktay, “Onların dört yıla yakın zahmeti, emekleri ve sabırları olmasa burada olmazdık. Aynı şekilde 40 yıllık dostum ve yazarım Murathan Mungan’ın benim için büyük anlam taşıyan konuşmasıyla açılan sempozyumda konuşan dostlarıma, meslektaşlarıma şükranlarımı sunarım.” diyerek ailesinin, dostlarının, meslektaşlarının, aralarında haber müdürümüz Can Uğur’un da olduğu binlerce öğrencisinin böyle bir kişi olmasında ve yeryüzünde bir yer edinmesinde paylarının büyük olduğunu ifade etti.