Favorilerini açıklayan Tarantino: 'Kill Bill çekmek için doğduğum film'

Ünlü yönetmen Quentin Tarantino, filmografisine dair samimi açıklamalarda bulundu. The Church of Tarantino podcast’ine konuk olan Tarantino, çektiği filmler arasında “Soysuzlar Çetesi” (Inglourious Basterds)’nin başyapıtı, “Bir Zamanlar… Hollywood’da” (Once Upon a Time in… Hollywood)’ın favorisi, “Kill Bill”’in ise “çekmek için doğduğu film” olduğunu belirtti.

Tarantino, Kill Bill’in adeta kendi damarlarından çıkan bir film olduğunu vurgularken, senaryo açısından yaptığı sıralamada Soysuzlar Çetesi’nin ardından “The Hateful Eight” ve Bir Zamanlar… Hollywood’da’yı ekledi.

Ünlü yönetmen ayrıca uzun süredir üzerinde çalıştığı onuncu ve son filmiyle ilgili planlarını paylaştı. Henüz son filminin ne olacağını bilmediğini ifade eden Tarantino, bu projede önceki filmlerinden farklı bir hikâye ve atmosfer denemek istediğini söyledi.

Önceki iddiaların aksine, Tarantino’nun son filmi olarak düşünülen ve 1970’lerin Los Angeles’ında geçen “The Movie Critic” filmini çekmekten vazgeçmesinin sebebinin, Bir Zamanlar… Hollywood’da ile benzer temalara sahip olacağını hissetmesi olduğu belirtildi. Tarantino, son filminde izleyicilere daha önce deneyimlemedikleri bir sinema deneyimi sunmayı amaçladığını dile getirdi.