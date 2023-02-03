‘Felsefeye özgürlük gerek’

Yayınlanma: 03 Şubat 2023 - 04:00

Güncelleme: 03 Şubat 2023 - 04:32

Türkiye Felsefe Kurumu’nun (TFK), Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANSİAD) ile 1-5 Şubat tarihleri arasında düzenlediği “Cumhuriyetin 100. Yılında Türkiye’de Felsefe” başlıklı ulusal felsefe kongresi önceki gün Antalya Akra Hotel’de başladı.

Kongrenin açılış konuşmalarını UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Öcal Oğuz, Antalya Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Muhittin Böcek ve TFK Başkanı İoanna Kuçuradi yaptı.

BÖCEK’TEN GÖNDERME

ABB Başkanı Böcek hoş geldiniz konuşmasında, “Antalyamızda birçok konuk ağırladık. Ancak bu kadar çok kıymetli bilim ve felsefe insanını bir arda görmüşken; ‘Neoklasik ekonomi düşüncesinden epistomolojik bir kopuşu temsil eden heterodoks yaklaşım’ ifadelerini de tartışacağınızı tahmin ediyor ve bu konuda doğru bir çözüme ulaşmanızı diliyorum” diyerek Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’ye de gönderme yaptı.

"SEBAT YETMİYOR"

Kongre Başkanı Kuçuradi, “Düşünce dünyasında bir amacın gerçekleşmesi uzun zaman alıyor ve sebat yetmiyor, inat istiyor” diyerek hem TFK’nin ulusal ve uluslararası düzeyde felsefeye katkılarını hem de beş ana kategorideki kongre programını özetledi. Kuçuradi, “Cumhuriyet olan bir devletin yurttaşı isek, o devlet hepimizin ve her birimizindir. Bu kamusal olan her şey için de böyledir... Bunun olabildiğince gerçekleşmesi, yani insan haklarını temel alan bir anlayışla çalışan kamu görevlilerinin olabilmesi felsefe, etik ve insan hakları eğitimi gerektiriyor” dedi.

İoanna Kuçuradi

ANSİAD Küçük Felsefe Okulu Kurucusu ve TFK Yönetim Kurulu üyesi Yusuf M. Örnek’in yönettiği bu oturumda Kaan H. Ökten, “Türkiye’de Varlık Felsefesi” ve TFK Başkan Yrd. Betül Çotuksöken, “Türkiye’de İnsan Felsefesi” başlıklı sunumlar yaptılar.