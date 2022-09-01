Fener Rum Patrikhanesi'nde 1 Eylül ayini

Ortodoks takviminin başlangıcı sayılan 1 Eylül'de, Fener Rum Patrikhanesi'nde ayin düzenlendi.

DHA
01 Eylül 2022 Perşembe, 13:30
Fener Rum Patrikhanesi'nde 1 Eylül ayini
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Ortodokslar için kilise takviminin başlangıcı sayılan 1 Eylül'de, Fener Rum Patrikhanesi'nde ayin düzenlendi.

Patrikhaneye gelenler mum yakarak dua etti.

Fener Rum Patriği Bartholomeos'un gelmesiyle kilisede seher duası yapıldı.

Saat 10.15 sıralarında Fener Rum Patrikhanesi'nde ayin başladı.

Ayini, Bartholomeos yönetti. Ayine Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Andreas Katsaniotis de katıldı. Ayinde incilden bölümler okundu, ilahiler söylendi ve dualar edildi.  


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