Gökçeada'daki Aziz Trifonos Kilisesi'nde ayin düzenlendi

20 Ağustos 2022 Cumartesi, 11:41

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde, Aziz Trifonos anısına ayin yapıldı. Şirinköy'deki Aziz Trifonos Kilisesi'nde gerçekleştirilen ayini İngiltere'den gelen despot İliu Rafael yönetti.

Gökçeada ve Bozcaada Metropoliti Kyrillos Sykisi'nin de yer aldığı ayine Gökçeada'daki Rum cemaati üyeleri ilgi gösterdi.

İncil'den bölümler okunarak dua edilen etkinlikte, Aziz Trifonos anısına kesilen kurbanlardan yapılan yemekler katılımcılara ikram edildi.

Adanın en uzak ve yüksek noktalarından birinde yer alan kilise 55 yıl ibadete kapalı kalmış, restorasyonun ardından geçen yıl 9 Ağustos'ta Fener Rum Patriği Bartholomeos tarafından açılmıştı.