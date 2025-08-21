Feridun Zaimoğlu’nun ‘Sohn ohne Vater’ romanı Alman kitap ödülü’ne aday gösterildi

Bu yıl 200’den fazla eserin değerlendirildiği ödül için açıklanan 20 romandan oluşan uzun listede (Longlist) yer alan Zaimoğlu’nun romanı, jürinin “dilsel yaratıcılık, anlatım biçimi ve günümüzün kaygılı ruh halini yansıtma” kriterleri çerçevesinde öne çıktı.

16 Eylül’de açıklanacak kısa listede altı eser kalacak. Ödülün kazananı ise 13 Ekim 2025’te Frankfurt kitap fuarı öncesinde duyurulacak. Toplam 37 bin 500 Euro değerindeki ödülde birinci olan yazar 25 bin Euro alırken, kısa listeye kalan diğer yazarlar 2 bin 500 Euro ile ödüllendirilecek.

Şubat ayında yayımlanan “Sohn ohne Vater” adlı roman, babasının ölümünden sonra bir oğlun yaşadığı kaybı, yas sürecini ve kimlik arayışını konu alıyor. Berlin’den yola çıkıp karavanla Avrupa üzerinden Türkiye’ye uzanan yolculuk, kişisel bir hikâyeyi göç ve aidiyet temalarıyla birleştiriyor.

1964’te Bolu’da doğan ve çocuk yaşta ailesiyle Almanya’ya göç eden Zaimoğlu, 1995’te yayımladığı “Kanak Sprak” ile edebiyat dünyasına adım attı. Daha önce Adelbert von Chamisso Ödülü, Berlin Edebiyat Ödülü ve Walter Kempowski Biyografi Ödülü gibi pek çok önemli ödülün de sahibi.