Feshane’de dev sergi

Yayınlanma: 25.01.2024 - 03:00

Güncelleme: 25.01.2024 - 03:00

Artİstanbul Feshane, dünyanın en çok ziyaret edilen müzelerinden biri olan Tate’in koleksiyonuna ev sahipliği yapan “Dinamik Göz: Optik ve Kinetik Sanatın Ötesinde” sergisini ziyarete açtı. 21 ülkeden 57 sanatçının 95 eserinin yer aldığı sergi, Türkiye’de yerel kamu yönetimi nezdinde hayata geçirilen bu çaptaki ilk ve en büyük uluslararası sergi olma özelliğini taşıyor. Serginin küratörlüğünü, Londra’daki Tate Modern’in Sergiler ve Uluslararası Sanat Küratörü Valentina Ravaglia üstleniyor.

Artİstanbul Feshane, İstanbul’un kamusal alandaki en büyük kültür ve sanat mekânı. Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) başkanı olduktan sonra birbirinden farklı restorasyonlarla gündeme gelen İBB Miras tarafından restore edilerek İstanbul’un kültür sanat hayatına eklendi. Önceden dış ve iç cephesi sıva ve boyayla kaplı, zaman zaman da lunapark olarak kullanılan Feshane, artık İBB Kültür aracılığıyla dünyaca ünlü sergileri ağırlıyor. Ücretsiz ziyaret edilebilen ve ücretsiz konserler düzenlenen Artİstanbul Feshane’ye halk da ilgi gösterince ilk açılan sergisi sonrası gerici bir grup saldırıda bulunmuştu. Haliç’in kıyısındaki mekân şimdi ikinci sergisinde dünyaca ünlü bir müzeyi konuk ediyor.

İMAMOĞLU’NDAN ÇAĞRI

Serginin açılışı, geçen pazar akşamı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katılımıyla yapıldı. Artİstanbul Feshane’nin de içinde bulunduğu Haliç bölgesini İstanbul’un en önemli kültür sanat aksı haline getirmek için çalıştıklarını aktaran İmamoğlu, “Bir dünya başkenti olan İstanbul’a çok yakışan bu sergiye, tüm İstanbulluların gelmesini, görmesini ve her yaştan insanımızın bu zevkin bir parçası olmasını elbette diliyorum” ifadelerini kullandı.

İBB Kültür Daire Başkanı Volkan Aslan ise basın ön gösteriminde kültür ve sanatı ücretsiz etkinliklerle halka yaydıklarına değinirken İmamoğlu sonrası kültür sanat mekânlarının sayısını 20’lerden 45’e çıkardıklarını söyledi. Sergi, 19 Mayıs’a kadar görülebilecek.

AKIMIN EN ÖNEMLİ ÖRNEKLERİ

“Dinamik Göz: Optik ve Kinetik Sanatın Ötesinde” sergisi, adı üzerinde 1950 ve 60’larda matematik, renk teorisi, algı psikolojisi ve fizyolojisinden ilham alarak ortaya çıkan optik ve kinetik sanat akımına ait eserleri ağırlıyor.

Sergi alanı “20. yy Başları Avangard’ın Doğuşu”, “Düsseldorf’tan Bir Görünüm: Zero Grubu”, “Britanya’dan Bir Görünüm: İngiliz Konstrüktivizmi” gibi bölümlere ayrılmış. Yani sergiyi gezdiğinizde optik ve kinetik sanat akımı hakkında temel bilgilere hâkim oluyor ve akımın en önemli örneklerini görüyorsunuz. Dolayısıyla özellikle sanat okuyan öğrenciler ve tabii ki ilgilileri için büyük bir fırsat.

Sergi bağlamında başarılı oyuncular Başak Kıvılcım Ertanoğlu ve Ümit Erlim’in sergi odağında düzenlediği yetişkinlere yönelik “Dinamik Drama Atölyesi”, 17 Mart’a kadar her hafta farklı bir içerikle yapılacak.