17. İşçi Filmleri Festivali Gezi’yi selamladı

04 Mayıs 2022 Çarşamba, 02:00

8 Mayıs’a kadar izleyiciyle buluşacak olan 17. İşçi Filmleri Festivali, önceki gün açılışını Moda Sahnesi’nde yaptı. Törende sinemaya kattığı değerler ve emekleri için Nur Sürer’e Onur Ödülü sunuldu. Festivale yıllarca katkıda bulunan Zafer Ayden’e ise sinema emekçileri adına plaket verildi. Festivalin sunuculuğunu Ayşen Şahin yaptı.

Gezi Davası’nda tutuklanan Mücella Yapıcı ise “Beyaz yakalı kadın işçi Mücella Yapıcı” imzasıyla mesaj gönderdi. Yapıcı’nın kızı Cansu Yapıcı’nın okuduğu mesaj şöyle: “Sizlerle salonlarda film izlemeyi ve sonrasında tartışmayı, konuşmayı çok isterdim. Bu sene olmadı, ama seneye birlikte olacağımıza eminim. Filmlerimizle, şarkılarımızla, neşelerimizle, kahkahalarımızla buluşacağımız, emeği ve yaşamı birlikte savunacağımız günlerin umuduyla, malum, bu daha başlangıç. Beyaz yakalı kadın işçi Mücella Yapıcı.”

SÜRER’E BÜYÜK ALKIŞ

Festivalin ilk yılında Emek Sineması’nda açılış töreninin sunuculuğunu yaptığını söyleyen Nur Sürer, Pelin Esmer’in elinden Onur Ödülü plaketini aldı. Sürer, kendisine has direnişçi ruhu ve heyecanıyla yaptığı konuşma sonrası büyük alkış aldı. Sürer’in iş cinayetlerinden kadın cinayetlerine, içinde bulunduğumuz iktidar baskısına yönelik yaptığı konuşma şöyle: “İşçi Filmleri Festivali’nden ödül almak çok kıymetli bir şey benim için. Ben de bunun bir parçasıyım. Sinemada 43. yılıma giriyorum. Kendimi hep sinemanın emekçi tarafında görmüşümdür. İşin kaymağını yiyen taraf değil de arka tarafta... İşçinin ölümü o kadar sıradan ki ülke için, kimsenin kılı kıpırdamıyor. Günde ortalama üç kadın öldürülüyor ama Süleyman Soylu’nun bütün derdi Ekrem İmamoğlu’yla uğraşmak. Adam karısını yakıp öldürüyor, akşamına serbest kalıyor... Umudumuzu yitirmek istemiyorum, bu karanlık bitecek elbet. Ben Maltepe’de (1 Mayıs kutlamaları) bunu gördüm.” Usta oyuncuya ödülünü sunan yönetmen Pelin Esmer’in konuşması da anlamlıydı: “İyi sanatçı olmak zor, iyi bir insan olmak daha da zor, hem iyi sanatçı hem de iyi sanatçı olmak bir hayli zor. Ama kimileri başarıyor. Çok teşekkür ederiz sana. Nur Sürer gibi insanlar, sanatçılar çoğalırsa belki biraz umudumuz da artacak.”

EMEK MÜCADELESİ

Festival komitesinden Deniz Devrim Dede ise “Tam 17 yıldır emeğin film festivali olarak yolculuğumuz kesintisiz sürüyor. Bu yolculuk boyunca emeğin ve emek mücadelesinin film festivali olduğumuz kadar kadın, LGBTİ, insan ve çocuk hakları mücadelelerinin de doğa ve kent mücadelelerin de festivali olmaya gayret ettik” sözleriyle açılış konuşmasını yaparken festivalde emeği geçen kişi ve kurumlara teşekkür etti.

DİRENİŞÇİLER TÖRENDE

Törende DİSK Enerji-Sen Başkanı Süleyman Keskin, Başkent Elektrik’e karşı sürmekte olan direnişlerini anlattı. Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası’ndan Duygu Ergen de törende söz aldı. İnşaat işçileri adına da konuşma yapılarak işçilerin sorunları anlatıldı.

Tören sonrası 2020 yapımı Fikret Reyhan’ın yönettiği “Çatlak” filminin gösterimi yapıldı. Reyhan da film öncesi konuşma yaptı. Tören ve film İşçi Filmleri Festivali’nin YouTube kanalından ücretsiz izlenebiliyor.