Siyasi ve sanatçılardan Gezi Davası kararına tepki: 'Hapsetmeye doyamadılar'

27 Nisan 2022 Çarşamba, 02:00

Gezi davasında çıkan kararla ilgili pek çok kesimden tepkiler yükseliyor.

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Gezi Direnişi’ne katılmaktan gurur duyduğunu söyleyerek “Hukukçu kimliğimle, dava sürecini başından sonuna kadar takip ettim. Mahkemelerin nasıl etki altına alındığını, bozulan kararların yerine yeni suçlar icat edilerek yeni yargılama süreçlerini, ceza verilmesi için siyaset organının nasıl bir çaba içine girdiğini gördüm” diye konuştu. Odabaşı, “Asıl hesaplaşma Gezi’de tavır alan milyonlarla” dedi ve ekledi: Çocukları Gezi’ye giderken çantalarına kumanya koyan annelerle, sokağında gazdan etkilenen gençlere limon veren esnafla, sabaha kadar Gezi’de nöbet tutan doktorlarla, bütün bir muhalefetle hesaplaşma.”

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, “Tamamen barışçıl bir eylemden 10 yıl sonra beraat edilen dosyaları tezgâhlayıp, hapis cezalarına çevirmek bu ülkeye yakışmıyor. Kin ve intikam alma amacıyla yapılan yargılamalarla haksız mahkûmiyet kararlarının verilmesi, iktidarın yargı üzerindeki baskısının sonucudur” dedi.

‘DERİNDEN YARALADI’

Sanatçı Selda Bağcan, “Bu karar hepimizi derinden yaraladı. Hiçbir delil olmaksızın yalan yanlış iftiralarla, böyle bir mahkûmiyet Cumhuriyet’in 100. yılına giderken çok ayıp oldu. Ben de üç kere hapse girdim. Bana da yapıldı. Hapsetmeye doyamadılar” diye konuştu.

Piyanist Fazıl Say ise “Hür yaşamak, iyi insan olmak, güzel bir gelecek benim hayatımın anlamı belki. Bu kelimelerin altını doldurması bile zor. Düşünmesi bir ömür emek. Bugün benzer şeyler düşünmüş insanlarımızın haksızca cezalandırıldığını anladım. Tarifsiz üzgünüm” dedi.

ÜLKE İÇİN ALARM

Kararın haksız olduğunun altını çizen Zülfü Livaneli, “Kavala ve diğer arkadaşlar için olduğu kadar, ülke için de alarm zili çaldırıyor. Zaten duygusal olarak bölünmüş, kutuplaşmış durumda iken, yangına su yerine ateş püskürtülüyor. Önümüzde çok sert bir dönem var. Bütün dileğim bir an önce demokrasiye, hukuka ve barışa kavuşabilmek. Bu amaca ancak sen ben kavgaları bırakılıp bütün demokratik cephenin birleşmesiyle ulaşılabilir. Çok üzgünüm” ifadelerini kullandı.