"32. Akbank Caz Festivali" 24 Eylül'de başlayacak

09 Eylül 2022 Cuma, 15:39

Caz müziğinin önemli temsilcilerinden Abdullah Ibrahim, Gonzalo Rubalcaba-Aymee Nuviola, Ravi Coltrane ve Oded Tzur Quartet'ı İstanbul'da konuk edecek festivalin basın toplantısı, Sakıp Sabancı Müzesi'nde yapıldı.

Toplantıya katılan Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, 32 yıldır istikrarlı bir şekilde Caz Festivali'ni sanatseverlerle buluşturduklarını belirterek, Akbank'ın kültür sanat alanında da Türkiye'nin önde gelen kurumlarından biri olduğunu ifade etti.

Akbank Sanat Müdürü Derya Bigalı da European Jazz Network (Avrupa Caz Festivalleri Derneği) üyesi olan etkinliğin, yurt dışında da ilgiyle takip edilen geleneksel bir festival haline geldiğine dikkati çekerek, "Türkiye'de cazın gelişimini 32 yıldır destekleyen bir festivale sahip olmaktan gurur duyuyoruz. Bugüne kadar 5 binin üzerinde uluslararası ve Türk caz sanatçısını ağırlayan ve caz müziğinin yeni nesillere aktarılması için 32 yılda 800'ün üzerinde konser, 1000 atölye ve 100'ün üzerinde söyleşiyle 500 binin üzerinde izleyiciye ulaşan Akbank Caz Festivali şehirde bu sonbaharı özel bir seçkiyle karşılayacak" diye konuştu.

Akbank Kültür Sanat ve Organizasyon Yöneticisi Gözde Sivişoğlu da festival programını açıkladı.

32 KONSER GERÇEKLEŞECEK

Pozitif iş birliğiyle organize edilen festivalin açılış konseri, 24 Eylül'de Müze Gazhane'de gerçekleşecek. Konserde, Alp Ersönmez'in "Cereyanlı" projesi kapsamında bir araya gelen Barış Doğukan Yazıcı, Çağrı Sertel, Duru Tuna ve Kuzey Yılmaz sahne alacak.

Festival boyunca 120'den fazla müzisyenin sahne alacağı 32 konserin yanı sıra 3 söyleşi, 3 çocuk atölyesi, teras konserleri ve dans etkinlikleri yapılacak

Etkinlikler Akbank Sanat, Müze Gazhane, Babylon, Zorlu PSM, AKM, The Badau, Nardis Jazz Club, Bizim Tepe, Bova, HOOD Base, Alan Kadıköy, Dada Salon Kabarett, İstanbul Oyuncak Müzesi, Decollage Art Space, Postane İstanbul, Yeniköy Panayia Rum Ortodoks Kilisesi, Gregor By The Badau, Zuhal Müzik Kanyon, Outro Record Store, CoBAC Workspace ve Yeldeğirmeni Sanat Merkezi sahnelerinde izlenebilecek.

Festivale katılan sanatçı ve topluluklar arasında Abdullah Ibrahim, Aga B, Alp Ersönmez, Burhan Öçal- Istanbul Jazz Ensemble, Can Tutuğ, Çağıl Kaya, Dans Dans, Dilek Sert Erdoğan, Eda AND, Efe Demiral Trio, Eren Turgut-Mertcan Bilgin, Emma-Jean Thackray, Emma Rawicz Quartet, Fatih Erkoç Jazz Project, Gonzalo Rubalcaba-Aymee Nuviola, HÜM, İmer Demirer Quartet feat. Ayşe Gencer-Sibel Köse, Julio Resende Duo, Kamucan Yalçın Duo, Maffy Falay Tribute Band, Nihal Saruhanlı-Barış Demirel, Oded Tzur Quartet, Ofer Mizrahi Trio, Portico Quartet, Progressive Balkan Wedding Orchestra by Kolektif İstanbul, Rana Bulut & Efe Erdem, Ravi Coltrane, Sedef Erçetin Quartet, Sercan Debelec Quintet, Tenderlonious, Volkan Öktem ve Wonju Lee Quintet yer alıyor.

Söyleşi programında ise "Yeni Medya Çağında Görsel ve İşitsel Deneyimler", "Dinleme Kulübü: Şehrin Sokaklarında Yürürken Dinleyeceğin Bir Parça", "Zamanın Unuttuğu İsimler", "Dur! Dinle!: Japonya'da Caz ve Jazu Kissa" ve "Antik Çağ'da Kadın ve Müzik" konu başlıkları ele alınacak.

Festival hakkında detaylı bilgiye www.akbanksanat.com ve www.akbankcaz.com adresleriyle sosyal medya hesaplarından ulaşılabilecek.