Göktürk 1. Caz Festivali, 16 Eylül'de başlayacak

31 Ağustos 2022 Çarşamba, 22:17

Eyüpsultan Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, 3 gün boyunca sekiz sanatçı ve topluluğun yer alacağı festivalin açılışını, Kübalı sanatçı Suami Ramirez yapacak. Henüz 15 yaşında doğup büyüdüğü Küba'nın renkli müzikal mirasıyla profesyonel sanat hayatına başlayan ve bugüne kadar birçok Türk müzisyenle aynı sahneyi paylaşan Ramirez, dünyanın farklı yerlerinde sayısız konser verdi.

Ramirez'in ardından sahneye müzisyen, sinema ve tiyatro oyuncusu Taylan Erler'in öncülüğündeki Taylar Erler Band çıkacak. İlk günün kapanışını ise çocukluk yıllarından beri içinde bulunduğu klasik Türk müziği geleneğini farklı tınılarla birleştiren Jülide Bilgi gerçekleştirecek. İkinci günün açılışını Türkiye'den dört kadından oluşan ilk ve tek üflemeli quartet grubu olan Silva Quartet yapacak. Topluluk, klasik Batı müziğinden caza, tangodan popüler sentezine yer verdikleri seçkisiyle dinleyicilerin karşısına çıkacak.

İkinci günün kapanışını, ağırlıklı olarak Azerbaycan halk ezgilerini caz alt yapısı ile yorumlayan Nefsazz yapacak.

Festivalin son gününde çocuk şarkılarının profesyonel müzisyenler ve sanatçılar tarafından icra edildiği, bugüne dek Pera Müzesi, Zorlu PSM, Oyuncak Müzesi gibi birçok noktada her yaştan misafirlerini kucaklayan Baby Concert ekibinin caz konsepti olan Baby Jazz sahne alacak. Ardından konserlerinde birçok farklı dil ve tarzdan esere yer veren, yurt içi ve yurt dışında birçok ödül kazanmış sanatçı Ayşen Zülfikar seyircilerle buluşacak.

Göktürk Caz Festivali'nin kapanışını ise caz sanatçısı, piyanist ve besteci Kerem Görsev yapacak. Sanatçı, kontrbasta Volkan Hürsever, davulda Ferit Odman'dan oluşan trio projesi ile sahnede yer alacak.