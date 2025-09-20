Cumhuriyet Gazetesi Logo
20.09.2025 19:29:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Feyyaz Yiğit ve Haluk Bilginer'i buluşturan Yan Yana'dan beklenen tanıtım geldi...

Fransız yapımı Can Dostum (Intouchables) filminden uyarlanan Feyyaz Yiğit ve Haluk Bilginer'in başrolleri paylaştığı Yan Yana filminden ilk tanıtım geldi.

Usta oyuncu Haluk Bilginer ile oyuncu ve yazar Feyyaz Yiğit'li Soyut Dışavurumcu Bir Dostluğun Anatomisi Veyahut Yan Yana filminden beklenen tanıtım geldi.

Mert Baykal'ın yönetmenliğini yaptığı film 14 Kasım'da sinemaseverlerle buluşacak.

Yapımcılığını NuLook Production adına Muzaffer Yıldırım'ın üstlendiği filmin senaryosunu ise Aziz Kedi, Feyyaz Yiğit ve Mert Baykal kaleme aldı.

IMAX teknolojisiyle vizyona girecek filmin oyuncu kadrosunda Hatice Aslan, Bige Önal, Şevval Sam, Meyra Ahsen Temel, Şirin Öten, Berk Gündem, Şafak Topal, Kubilay Penbeklioğlu, Berat Çağan, Ceyla Karadeniz, Murat Onuk ve Elif Gizem Aykul da yer alıyor.

 

