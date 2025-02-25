Fırça Sanat Galerisi’nden iki özel sergi: İnsan ve Doğa & Hepsi Güzelim İstanbul'u Anlatıyor

Yayınlanma: 25.02.2025 - 17:35

Güncelleme: 25.02.2025 - 17:35

Fırça Sanat Galerisi, 2025 sanat sezonuna iki dikkat çekici sergiyle kapılarını açıyor. Zeki Sezer’in İnsan ve Doğa adlı sergisi, insanın doğayla olan ilişkisini sorgularken, Mustafa Sekban’ın Hepsi Güzelim İstanbul'u Anlatıyor sergisi, İstanbul’un kendine özgü atmosferini tuvallerine taşıyor. 27 Şubat - 18 Mart 2025 tarihleri arasında galerimizin A ve B salonlarında sanatseverlerin beğenisine sunulacak bu iki özel sergi, farklı temalarıyla izleyicilere görsel bir şölen vaat ediyor.

A SALONU: ZEKİ SEZER – "İNSAN VE DOĞA"

Sanatçı Zeki Sezer, eserlerinde insan ve doğa arasındaki hassas dengeyi ele alıyor. Sanayileşme, çevresel bozulma ve modern yaşamın doğaya olan etkileri üzerine düşündüren bu sergi, doğanın bir parçası olduğumuzu hatırlatmayı amaçlıyor. Doğanın yalnızca bir “kaynak” olmadığını, tüm canlılarla birlikte uyum içinde var olmamız gerektiğini vurgulayan Sezer, eserlerinde Anadolu’nun çeşitli bölgelerinden doğal güzellikleri ve insanın doğayla kurduğu ilişkiyi yansıtıyor.

İklim değişikliği, biyolojik çeşitliliğin azalması, su ve hava kirliliği gibi günümüzün en önemli çevresel sorunlarını ele alan bu sergide, izleyiciler doğa ile insan arasındaki bağlantıyı sanatsal bir perspektifle gözlemleme fırsatı bulacak. Sanatçı, “Sanatla da bizi yaşatanları yaşatacağız” diyerek, izleyicileri doğaya karşı sorumluluk almaya davet ediyor.

B SALONU: MUSTAFA SEKBAN – "HEPSİ GÜZELİM İSTANBUL'U ANLATIYOR"

Sanatçı Mustafa Sekban, eserlerinde İstanbul’un kendine has dokusunu, tarihini ve günlük yaşamını yansıtıyor. Sokaklardan sahillere, martılardan balıkçılara kadar kentin yaşayan unsurlarını tuvaline aktaran Sekban, şehir hayatının dinamizmini ve nostaljik atmosferini sanatseverlerle buluşturuyor.

Sanatçının hiperrealist üslubu, resimlerine derinlik ve duygu katarken, İstanbul’un mistik havasını izleyiciye birebir yaşatıyor. Perspektif ve ışık kullanımındaki ustalığıyla kentin eşsiz manzaralarını birer sanat eserine dönüştüren Sekban, eserlerinde hem hareketi hem de huzuru bir arada sunuyor.

Resimlerinde balıkçılar, kıyılardaki tekneler, karlı Boğaz manzaraları ve denizle iç içe geçen İstanbul sokakları gibi sahneleri sıkça işleyen sanatçı, izleyicileri bir İstanbul turuna çıkarıyor. Onun gözünden İstanbul, geçmiş ve geleceği, nostalji ve modernizmi aynı potada eriterek zamansız bir hikâye anlatıyor. Bu iki özel serginin açılışı, 27 Şubat 2025 Perşembe günü saat 18.00 - 20.00 arasında gerçekleşecek. Açılış kokteylinde sanatçılar Zeki Sezer ve Mustafa Sekban, eserlerini yakından tanıtacak ve sanatseverlerle keyifli bir sohbet ortamı oluşturacak. Doğa ve insan arasındaki bağı keşfetmek, İstanbul’un eşsiz güzelliğini sanatla deneyimlemek isteyen herkes için Fırça Sanat Galerisi'nde kaçırılmayacak bir sergi!