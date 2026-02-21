Fişekhane, mart ayında sanatseverleri bir dizi etkinlikte ağırlayacak

Kültür, sanat, gastronomi ve yaşamı bir araya getiren Fişekhane, mart ayı boyunca yetişkinlere ve çocuklara yönelik birçok programa ev sahipliği yapacak.

Uzun yıllardır beraber olduğu hayat arkadaşından ayrılan bir kadının hikayesini anlatan "Bu Hikaye Senden Uzun Osman", prömiyerini 2 Mart'ta Fişekhane Ana Sahne'de yapacak.

Sabahattin Ali'nin eserinden uyarlanan "Kürk Mantolu Madonna" oyunu ise 4 Mart'ta izleyiciyle buluşacak. 5 Mart'ta 25. Direklerarası Seyirci Ödülleri'nde "Yılın Komedi Yapımı" seçilen "Aşk Listesi" oyunu sahnelenecek.

Programda 7 Mart'ta Fişekhane Ana Sahne'de "Cırcır Böcekleri, İtler ve Biz" oyunu izleyiciyle buluşurken, 8 Mart'ta ise Agatha Christie'nin kült romanından uyarlanan "Doğu Ekspresinde Cinayet" oyunu, tiyatroseverlerin beğenisine sunulacak.

Nobel ödüllü yazar Dario Fo'nun en bilinen politik komedilerinden "Ödenmeyecek! Ödemiyoruz!", 28 Mart'ta oynanacak. Oyun, artan hayat pahalılığı karşısında iki işçi ailesinin sisteme karşı verdiği mücadeleyi mizahın sert diliyle anlatıyor.

ÇOCUKLAR VE AİLELER MASALLARLA BULUŞACAK

Fişekhane, mart ayında çocuklara ve ailelere yönelik müzikal seçkisiyle de sahnesini masallarla buluşturacak.

Bu kapsamda 1 Mart'ta sahnelenecek "Sevimli Cin ve Alaaddin - Özgürlük Şarkısı", klasik bir masalı yeniden yorumlayarak çocukları interaktif bir serüvene davet edecek.

Hayallerin ve zarafetin sahneye taşındığı "Balerin Prensesler" ise 7 Mart'ta müzik ve dans eşliğinde minik sanatseverleri ağırlayacak.

Bir aile müzikali olan "Alice", fantastik karakterleri, müzikleri ve enerjik performanslarıyla 15 Mart'ta izleyici karşısına çıkacak.

Mart ayının son çocuk oyunu "Oz Ülkesi", Oz Büyücüsü masalının müzikal uyarlaması olarak 29 Mart'ta sahnelenecek.