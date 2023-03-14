Fişekhane’de sanatla dayanışma

Yayınlanma: 14 Mart 2023 - 04:00

Güncelleme: 14 Mart 2023 - 04:00

Fişekhane Ana Sahne’de 22 Mart Çarşamba günü İstanbul Oda Orkestrası ve Genç Oda Orkestrası “Dayanışma Konseri” ile dinleyicilerle buluşacak.

Hamdi Alkan’ın anlatıcı olarak dinletiyi yorumlayacağı Fişekhane Dayanışma Konseri’nde, Hakan Şensoy, Murat Cem Orhan ve Oğuzhan Balcı yönetimindeki İstanbul Orkestrası ve Genç Oda Orkestrası Berna Bilgin Başaran, Burak Bilgili, Burcu Hancı, Burçin Büke, Cihat Aşkın, Çağ Erçağ, Çimen Yalçın, Erhan Tekin, Ezgi Köker, Güvenç Dağüstün, Jülide Özçelik, Muhammed Yıldırır, Oytun Çetin, Sezgin Suna, Sinan Erşahin, Şeniz Çiçekçioğlu ve Zeynep Halvaşi’den oluşan solist sanatçılar, orkestra eşliğinde eserlerini deprem bölgesindeki afetzedeler için seslendirecek.

Konserin gelirleri Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Antakya Devlet Konservatuvarı ve Hatay Bedii Sabuncu Güzel Sanatlar Lisesi’nin öğrencileri, öğretmenleri ve ailelerine bağışlanacak