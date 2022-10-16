Fotoğraf sanatçısı Nevzat Yıldırım, NFT ve fotoğraf ilişkisini anlattı
Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen Fotoğraf Kongresi'nde fotoğraf sanatçısı Nevzat Yıldırım "Dijital Rönesans NFT ve Fotoğraf" başlıklı konuşma yaptı.
Fotoğraf Kongresi, Fotoğraf Organizasyonları Derneği (FOTON) tarafından "Fotoğraf ve Yarın" temasıyla Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi'nde gerçekleştiriliyor.
Yıldırım, Nitelikli Fikri Tapu'nun (NFT) dünyayı etkisi aldığına ve "Dijital Rönesans" olarak tanımlandığına dikkati çekerek, "NFT, farklı disiplinlerde nitelikli eserler üreten sanatçıların ilgi gösterdiği global bir sanat piyasasıdır. Sanatçılar, bu global pazarla ilgililere sunabilirler. Bu global pazarın sanatçılar ve sanatseverler aracılığıyla ülkelerin kültürel diplomasine de katkı sağladıkları söylenebilir" dedi.
Türkiye'deki sanatçıların NFT pazarında önemli bir yeri olduğuna işaret eden Yıldırım, bu pazardaki serüvenini şöyle anlattı:
"Benim de bir sanatçı olarak dünyanın 15 farklı ülkesinde çektiğim 20 eserden oluşan projem vardı. Ünlü bir koleksiyoner tarafından 6 adet birden satın alınmıştı ve beraberinde başka satışlar geldi. Ardından Paris'te gerçekleştirilen ve küratörlüğünü Fransız koleksiyoner Jean Michel Pailhon'nun yaptığı NFT sergisinde başka sanatçılarla birlikte bir eserlerim yer aldı."
Kripto para piyasasındaki hareketliliğin NFT dünyasındaki sanat alışverişini etkilediğini vurgulayan Nevzat Yıldırım, "Koleksiyonerler, sanatçıların ısrarla NFT dünyasındaki yollarına devam etmelerini bekliyorlar. Yine sanatçının gerçek hayattaki sanatsal kariyerini de son derece önemli görüyorlar ve eser alırken buna dikkat ediyorlar" sözlerine yer verdi.
FOTOĞRAF KONGRESİ
Fotoğraf kongresinin düzenleme kurulunda Prof. Ozan Bilgiseren, Prof. Osman Ürper, Prof. Ata Yakup Kaptan, Doç. Uğur Günay Yavuz, Doç. Sadık Tumay, Dr. Öğr. Üyesi Murat Han Er ve Arş. Gör. Dr. Mert Çağıl Türkay yer alıyor.
Kongrede sunumu yapılan tüm bildirilerin yer aldığı, "Fotoğraf ve Yarın" - Fotoğraf Kongresi - İstanbul 2022 Kitabı e-kitap ve basılı kitap olarak 15 Aralık'ta yayımlanacak.
"Fotoğraf ve Yarın" kongresi, 16 Ekim'deki kapanış programıyla sona erecek.
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