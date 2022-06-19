Fransız efsaneye veda: Jean Louis Trintignant yaşamını yitirdi

19 Haziran 2022 Pazar, 04:00

“Bir Kadın, Bir Erkek” filmiyle sinemaseverlerin gönüllerinde taht kuran Fransız oyuncu Jean Louis Trintignant 91 yaşında aramızdan ayrıldı.

Fransız sineması ve tiyatrosunun önde gelen isimlerinden biri olan Trintignant, 1956 yılında yönetmen Roger Vadim’ın ünlü filmi “Ve Tanrı Kadını Yarattı” filmiyle Brigitte Bardot ile başrolü paylaşarak oyunculuk kariyerine adım atmıştı.

Jean Louis Trintignant ile Fransızların bir diğer efsane aktrisi Anouk Aimee, “Bir Kadın, Bir Erkek” filminde birlikte rol aldılar.

Anouk Aimee ile oynadığı Claude Lelouch’un “Bir Kadın, Bir Erkek” filmiyle kendini sanat çevrelerine kabul ettiren, 120’ye yakın filmde oynayan Trintignant’nın hafızalarda kazınan filmleri şöyle:

ÖDÜLLÜ FİLMLER

2012 yılında En İyi Erkek Oyuncu dalında Cesar ödülünü aldığı Haneke’nin “Aşk”, Cannes’da “En iyi Yorum” ödülünü getiren Costa Gavras’ın “Z”, Berlin’de gümüş ayı ödülü getiren Alain Robbe Gillet’nin “Yalan Söyleyen Adam”, Bertolucci’nin “Konformist”i.

Fransız oyuncu en son 2017 yılında Michael Haneke’nin “Mutlu Son” filmiyle Cannes Festivali’nde boy göstermişti.

Kendisini “küçük burjuva” bir ailenin ferdi olarak tanımlayan Trintignant, aşkları kadar hayatını sarsan dramlarıyla da gündeme gelmiş biri.

HAYATINI SARSAN DRAM

Uzun yıllardan beri prostat kanseriyle savaşan ancak tedaviyi reddeden oyuncunun yaşamındaki en büyük dramlardan biri, oyuncu kızı Marie Trintignant’ın, 2003 yılında Vilnius’te film çekimi sırasında bir otel odasında sevgilisi şarkıcı Bertrand Cantat tarafından dövülerek öldürülmesi.

“Hayatımın en büyük acılarından biri. Marie’nin sesini duymadan, gülüşünü görmeden yaşamak benim için dayanılmaz” diyen oyuncu, kızının ölümünden sonra iki ay konuşmayı reddetmişti.

Trintignant’nin yönetmen Nadine Trintignant ile yaptığı evlilikten doğan Marie Trintignant’i öldüren Fransız Noir Desir rock topluluğunun solisti Cantat, sekiz yıl hapis cezası almış, 2007’de şartlı tahliye edilmişti.