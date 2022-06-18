Fransız oyuncu Jean-Louis Trintignant kimdir, hangi filmlerde oynadı? Jean-Louis Trintignant neden hayatını kaybetti?

18 Haziran 2022 Cumartesi, 13:07

Jean-Louis Trintignant 11 Aralık 1930'da Fransa'da doğdu. 1950 yılında tiyatro eğitimi almak için Paris'e yerleşti. 21 yaşındayken ilk tiyatro oyununda rol aldı. 1954'te tiyatroda ilk başrolünü oynadı. Sinemadaki ilk rolü ise 1955 yılında Si tous les gars du monde filmiyle geldi. 1956'da Ve Tanrı Kadını Yarattı filmiyle dünyaca üne kavuştu.





1956'da çektiği 4. filmi Club de femmes'dan hemen sonra askere çağrıldı ve savaşın devam ettiği Cezayir'e gönderildi. Birkaç yıl sonra terhis olup Paris'e döndüğünde oyunculuktan soğumuştu. Tam her şeyi bırakacakken Paris'te Danimarka Kralı Hamlet rolünü oynadığı tiyatro oyununa gelen olumlu eleştiriler onun tekrar mesleğine ısınmasını sağladı. 1966 Yılında Cannes Film Festivali'ne üç filmiyle birden katıldı.

1973 yılında Une Journée Bien Remplie adlı filmiyle ilk yönetmenlik denemesini yaptı. 1983 yılında tamamiyle İngilizce çekilen ilk filminde oynadı.

Yaşamı boyunca 150'ye yakan dizi ve film de rol alan Jean-Louis Trintignant 3 filmin de senaryosunu yazdı.

JEAN-LOUİS TRİNTİGNANT'IN OYNADIĞI BAZI FİLMLER

Et Dieu... créa la femme (Ve Allah Kadını Yarattı, 1956)

Les liaisons dangereuses (1959)

Estate Violenta (1959) .

Austerlitz (1960)

Il Sorpasso (1962)

The Sleeping Car Murders (1965)

Un homme et une femme (Bir Kadın ve Bir Erkek, 1966)

Les Biches (1968)

The Great Silence (1968)

L'homme qui ment (1968)

The Libertine (1969)

L'américain (1969)

Z (Ölümsüz, 1969)

My Night at Maud's (1969)

Il conformista (1970)

Le Voyou (1970)

The Outside Man (1972)

Le train (1973)

Successive Slidings of Pleasure (1974)

Violins at the Ball (1974)

Le mouton enragé (1974)

Flic Story (1975)

Le jeu avec le feu (1975)

L'Argent des autres (1978)

La terrazza (1980)

Je vous aime (1980)

Passion of Love (1981)

Eaux profondes (1981)

La nuit de Varennes (Varennes Gecesi, 1982)

Vivement dimanche! (Neşeli Pazar, 1983)

Under Fire (Ateş Altında, 1983)

Viva la vie! (1984)

Partir, revenir (1985)

Rendez-vous (1985)

A Man and a Woman: 20 Years Later (1986)

Trois couleurs: Rouge (Üç Renk: Kırmızı, 1994)

La cité des enfants perdus (Kayıp Çocuklar Şehri, 1995)

Fiesta (1995)

A Self Made Hero (1996)

Janis et John (2003)

JEAN-LOUİS TRİNTİGNANT ÖZEL HAYATI

İlk evliliğini 1954 yılında Stéphane Audran ile yaptı. Bu evlilik sadece 2 yıl sürdü. 1960 yılında Nadine Marquand ile evlendi. Nadine Marquand ile olan evliliğinden 3 çocuğu oldu. Kızlarından biri henüz bebekken hayatını kaybetti. Kendisi gibi oyuncu olan kızı Marie Trintignant ise henüz 41 yaşındayken Erkek arkadaşı Bertrand Cantat tarafından öldürüldü. 2000 yılında Marianne Hoepfner ile evlendi.



JEAN-LOUİS TRİNTİGNANT NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?

Fransız oyuncunun 2018 yılından kanserle mücadele ettiği biliniyordu. Jean-Louis Trintignant Fransa'daki evinde 91 yaşında vefat etti.



