Fransız sinema haftası İstanbul’da
Fransız sinema haftası, 17-19 Aralık tarihlerinde, Institut français Türkiye ve Sinematek - Sinema Evi Kadiköy’de izleyicilerle buluşacak.
Institut français Türkiye’nin yaz aylarından bu yana Türkiye’yi gezen sinema projesi “Fransız sinema haftası” İstanbul’a geliyor. 17-19 Aralık tarihlerinde, Institut français Türkiye ve Sinematek - Sinema Evi Kadiköy’de izleyiciler üç gün boyunca Türkçe altyazılı bir uzun metraj ve ardından bir kısa metraj izleyebilecekler.
18 Aralık saat 19.00’da Institut français Türkiye’deki “Sulukule Mon Amour” ve “Hayaletler” gösterimlerinin ardından yönetmen Azra Deniz Okyay ve Fransa’nın İstanbul Başkonsolosu Olivier Gauvin ile soru cevap etkinliğine katılacak. Ayrıca 18 Aralık’ta Sinematek - Sinema Evi Kadıköy’de, 19 Aralık’ta ise Institut français Türkiye’de yapılacak gösterimlerin ardından Yönetmen Burcu Aykar seyircilerin sorularını cevaplayacak.
Program şöyle: - Institut français Türkiye / 17 ARALIK: 19.00 - Ondan Bahsetmiyorum + Okul Hayatı. 18 ARALIK: 16.00 - Kötü Kız + Kâbil’in Kırlangıçları. 19.00 - Sulukule Mon Amour + Hayaletler. 19 ARALIK: 16.00 - Ablam + Felicita. 19.00 - Fotoğraf Altı + Li vir + Büyük balo. - Sinematek - Sinema Evi / 17 ARALIK: 17.00 - Ondan Bahsetmiyorum + Okul Hayatı. 20.00 - Kötü Kız + Kabil’in Kırlangıçları. 18 ARALIK: 14.00 - Sulukule Mon Amour + Hayaletler. 17.00 - Ablam + Felicita. 20.00 - Fotoğraf Altı + Li vir + Büyük balo.
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