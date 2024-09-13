‘Frida Kahlo’nun Günlükleri’ Kültür Yolu Festivali kapsamında ilk kez Türkiye’de

Yayınlanma: 13.09.2024 - 15:49

Güncelleme: 13.09.2024 - 15:49

Frida Kahlo’nun kişisel günlüklerinden esinlenerek hazırlanan "Frida Kahlo’nun Günlükleri" sergisi, Türkiye’de ilk kez 28 Eylül’de İstanbul Grand Pera Tarihi Bina’da sanatseverlerle buluşacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında gerçekleştirilecek sergi, aynı zamanda dünyada Frida Kahlo’nun günlükleri özelinde hazırlanan ilk sergi olma özelliğini taşıyor.

PHYGITAL DENEYİM: FİZİKSEL VE DİJİTALİN BULUŞMASI

Sergi, sanatseverlere, fiziksel ve dijital dünyaları birleştiren yenilikçi bir "phygital" deneyim sunuyor. Yeni nesil teknolojiler, yapay zeka destekli interaktif alanlar ve dijital enstalasyonlarla donatılan sergi, Frida Kahlo'nun içsel dünyasına derin bir bakış açısı sunuyor. Serginin küratörlüğünü Ayşe Demirci ve Dilay Duman üstlenirken, proje yönetmenliğini Cengiz Ayyıldız ve Koray Özdemir yürütüyor.

FRIDA’NIN SANATSAL YOLCULUĞUNA YOLCULUK

Frida Kahlo'nun günlüklerinde yer alan düşünceler, duygular ve ilham kaynaklarıyla doğrudan etkileşim kurma imkanı sunan sergi, ziyaretçilere unutulmaz bir deneyim vaat ediyor. Sanatçının hem acı dolu hem de tutku dolu yaşamına dair ipuçlarını sunan bu sergi, Kahlo'nun ikonik bir figür olarak neden hala hayranlık uyandırdığını gözler önüne seriyor.

İSTANBUL’DAN ANTALYA’YA YOLCULUK

Frida Kahlo’nun hem sanatsal dehasını hem de yaşam gücünü kutlayan sergi, 26 Ekim’e kadar İstanbul Grand Pera Tarihi Bina’da ziyarete açık olacak. Ardından, 2-30 Kasım tarihleri arasında Antalya’da sanatseverlerle buluşacak.

FRIDA KAHLO KİMDİR?

1907 yılında Meksika’da doğan Frida Kahlo, çocuk felci ve trafik kazası sonrası yaşadığı sağlık sorunlarına rağmen sanatıyla hayatta kalmayı başarmış bir sanatçı olarak tanınıyor. 143 eserinden 55’i, Kahlo’nun fiziksel ve duygusal acılarını yansıtan otoportrelerden oluşuyor. Meksika kültürünü yansıtan eserleri ve kadınlara ilham veren güçlü duruşuyla Frida Kahlo, dünya sanat tarihine damga vurdu.

Bu sergi, hem sanatçının içsel dünyasına ışık tutmak hem de sanatseverleri benzersiz bir sanatsal deneyimle buluşturmak için Türkiye’de önemli bir fırsat sunuyor.