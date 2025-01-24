'Frida Kahlo'nun Günlükleri' sergisi AKM'de sanatseverlerle buluştu

Yayınlanma: 24.01.2025 - 10:21

Güncelleme: 24.01.2025 - 10:22

Meksikalı ressam Frida Kahlo'nun günlüklerinden esinlenerek hazırlanan "Frida Kahlo’nun Günlükleri" sergisi, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Çok Amaçlı Salon’da sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

SERGİNİN DETAYLARI



Proje yönetmenliğini Cengiz Ayyıldız ve Koray Özdemir, eş küratörlüğünü ise Ayşe Demirci ve Dilay Duman’ın üstlendiği sergi, fiziksel ve dijital unsurları bir araya getirerek Kahlo'nun içsel dünyasını ve sanatsal yolculuğunu gözler önüne seriyor.

Serginin yalnızca Kahlo'nun sanatına değil, aynı zamanda hayatına da odaklandığını belirten Ayyıldız, "Bu sergide günlüklerin tamamının ziyaretçilerle buluşacağı bir kreasyon var. Frida, standart bir yazıyla günlük tutmaktan öte, sanatını günlüklerine de yansıtmış. 52 farklı sayfa ve 52 farklı hikaye ile sanatçının hayatındaki önemli olayları ve insanları sergide bulmak mümkün" dedi.





Sergide, Türk sanatçıların Frida’nın günlüklerinden esinlenerek hazırladığı veri heykelleri ve yapay zeka dijital heykelleri de bulunuyor. Yapay zeka yardımıyla “Frida günümüzde yaşasaydı nasıl görünürdü?” sorusuna cevap veren dört farklı algoritmayla hazırlanmış çalışmalara yer verildi.

Ayyıldız, tüm çalışmaların Frida Kahlo Corporation'ın onayından geçtiğini belirterek, "Dünyada Frida Kahlo’nun lisans haklarına sahip olan tek kurumla iş birliği yaptık. Tüm eserler çok ciddi bir editoryal çalışmayla hazırlandı" dedi.

TÜRKİYE’DE YOĞUN İLGİ GÖREN SERGİ



Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen “Türkiye Kültür Yolu Festivali” kapsamında daha önce İstanbul ve Antalya’da sergilenen “Frida Kahlo’nun Günlükleri”, toplamda 70 binden fazla ziyaretçiyi ağırladı. Sergi, bu yoğun ilgi üzerine İstanbul’daki sanatseverlerle bir kez daha buluşturuldu.

FRIDA KAHLO’NUN HAYATI VE İLHAM KAYNAKLARI



Yapay zeka destekli interaktif deneyim alanları ve dijital enstalasyonlarla Kahlo'nun evrenini gözler önüne seren sergide, sanatçının aşkı Diego Rivera’nın eserlerine yansıyan etkisi de görülebiliyor.

Günlüklerde yer alan düşünce ve duyguların sergilendiği bu eşsiz deneyim, Kahlo’nun sanatındaki duygusal fırtınalara ve Meksika kültürüne duyduğu bağlılığa tanıklık etme fırsatı sunuyor.

SERGİ NE ZAMANA KADAR ZİYARET EDİLEBİLİR?



"Frida Kahlo’nun Günlükleri" sergisi, 23 Mart 2025 tarihine kadar AKM’de ziyaret edilebilir.

FRIDA KAHLO KİMDİR?



1907’de Meksika’da doğan Frida Kahlo, yaşamı boyunca büyük sağlık sorunlarıyla mücadele etti. 6 yaşında geçirdiği çocuk felci nedeniyle bir bacağını tam kullanamayan sanatçı, 18 yaşında geçirdiği trafik kazasından sonra 32 ameliyat geçirdi ve uzun süre yatağa bağımlı yaşadı.

Babası, resim yapabilmesi için yatağının tavanına ayna taktırdı. Kahlo, aynada gördüklerini resmederek sanat yaşamına adım attı. 143 eserinden 55’i, fiziksel acılarını ve içsel dünyasını yansıtan otobiyografik çalışmalardır.