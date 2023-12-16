Frigler'den kalma... "3 bin yıllık" doğal güzelliği görmek için gece yarası köye akın ediyorlar

Yayınlanma: 16.12.2023 - 13:39

Güncelleme: 16.12.2023 - 13:39

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde yerli ve yabancı turistlerin ilgilisini çeken Frigler'den kalma yüzlerce mağara, yapılan aydınlatmayla gece ve gündüz ziyaret edilebiliyor.

Anadolu Ajansının (AA) "Türkiye'nin Mağaraları" dosya haberinin 24'üncü bölümünde, Frigya'daki 3 bin yıllık mağaralara yer verildi.

Döğer beldesi ile Ayazini köyü arasındaki alternatif turizm destinasyonu içerisindeki 25 kilometrelik "Frig Yolu" güzergahında tarihi anıt abideler, peribacaları, oyma kaya mezarları, şapeller ve çok sayıda mağara bulunuyor.

Afyonkarahisar Valiliğinin "Sokak Sağlıklaştırması" projesi kapsamında, Frig ve farklı medeniyetlerin yerleşke, savunma ve depo amaçlı kullandığı Ayazini köyündeki irili ufaklı çok sayıda mağara da gün yüzüne çıkarıldı.

Köydeki 300'den fazla mağara ve şapelin bir kısmı da Zafer Kalkınma Ajansının desteğiyle yapılan ışıklandırma sistemiyle bölgeye mistik hava katıyor.

Bölgeye gelen ziyaretçiler, bir kısmı kafe olarak kullanılan tarihi mekanları hem akşam hem de gündüz gezebiliyor.

"FRİGYA'DA KONAKLAMA DA BAŞLADI"

Frigya Kültür ve Turizm Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yılmaz, AA muhabirine, Ayazini köyünde "Sokak Sağlıklaştırma" projesi kapsamında gün yüzüne çıkarılan mağaraların yaz ve kış bölge turizmine katkı sunduğunu söyledi.

Zafer Kalkınma Ajansının destekleriyle köy içerisindeki bazı tarihi mekanlar ile mağaraların ışıklandırıldığını dile getiren Yılmaz, şöyle konuştu:

"Ayazini köyümüze gündüz vakitlerinin yanı sıra, ışıklandırma sonrasında akşam ve gece saatlerinde de ziyaretçiler gelmeye başladı. Bölgedeki tarihi mekanlar ve mağaraların mistik havası ve siluetleri, turistlerin beğenisini kazandı. Buraların sürekli temiz, nezih ve düzenli olmasına özen gösteriyoruz. Artık, bu mekanların arasında özellikle yaz aylarında çadır kurup kamp da yapılıyor. Kurulan butik otellerde konaklama da başladı."

Frigya adına başvurusu yapılan Kültür Yolu Festivali'ne dahil olmayı çok istediklerine dikkati çeken Yılmaz, köy içerisindeki bazı mağaraların kafe olarak turistlere hizmet verdiğini ve buralarda insanların bölgenin yöresel lezzetlerinin tadına bakarak keyifli zaman geçirebildiğini kaydetti. Ayazini köyünde işletme sahibi Zeynep Karakol, tarihi mekanlar ile mağaraların ışıklandırılması sonrası bölgeye gelen ziyaretçi sayısının arttığını vurgulayarak, "Işıklandırılan mağaralar insanların daha çok ilgisini çekiyor. Mağara kafelerde de canlı müzik ve ateş başında muhabbetler yapılıyor. Atmosferi çok güzel gerçekten." dedi.

Ankara'dan gelen ziyaretçi Meryem Demirci, gece aydınlatılan tarihi yapıları beğendiğini ve kesinlikle görülmesi gerektiğini anlattı.

Ziyaretçi Eda Nur Derin ise gündüz saatlerinden itibaren bölgedeki mağaraları gezdiklerini ve ışıklanan tarihi yapıların önünde çok sayıda fotoğraf çektirdiğini ifade etti.