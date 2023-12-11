17 bin yıl önce terk edilen mağaradaki gizem! Hala aynı görünüyor

Yayınlanma: 11.12.2023 - 10:27

Güncelleme: 11.12.2023 - 10:27

Arkeologlar, Kuzey İspanya’da “dünyanın en iyi korunmuş Paleolitik konutlarından biri" olarak tanımladıkları bir yapı buldular. 16 bin 800 yıl öncesine tarihlenen Cantabria’daki La Garma mağarasındaki yaşam alanı, etrafa saçılmış aletler ve diğer eserlerle beraber neredeyse eski sakinlerinin bölgeyi terk ettiği zamanki durumunda kalmış gibi gözüküyor.

İlk olarak 1995 yılında keşfedilen La Garma mağarası, Üst Paleolitik Çağ boyunca insanların yaşadığı bir yerdi ve Eski Taş Devri’nden Magdalen döneminde yerleşimin terk edilmesine kadar uzanan tarihi ile Avrupa’nın en eksiksiz kaya sanatı koleksiyonlarından birini içeriyor. Yaklaşık 17.000 yıl önce yaşanan bir kaya çökmesi, mağaranın girişini kapatarak içindekileri tarih öncesinden kalan bir zaman kapsülü gibi kapatmıştı.

Chip'in aktardığı haberde binlerce yıl boyunca ana oda erişilemez bir durumda olsa da, insanlar çevredeki mağaralarda yaşamaya devam etti. Orta Taş Devri, Bakır ve Tunç Çağı mezarlarından mutfak atıklarının ve hem Visigotik çağdan hem de Orta Çağ’dan Demir Çağı kalesi ve mezarlarının varlığı, insanların oldukça uzun bir süre boyunca bu mağaraları kullandığını kanıtlıyor. Yine de, bölgenin çok uzun bir zaman dilimini içeren kullanım geçmişine rağmen, antik mağara yerleşimi şimdiye kadar keşfedilmemişti.

4 BİN 614 PARÇA BULUNDU

Cantabria Üniversitesinin bildirdiğine göre, oval biçimli alan yaklaşık 5 metre kare büyüklüğünde ve “mağara duvarındaki yakındaki bir çıkıntıyla desteklenen, sopalardan ve derilerden yapılmış bir yapıyı yere sabitleyen” bir dizi taş blok ve dikitle sınırlandırılıyor. Yaşam alanının ortasında, mağaranın eski sakinlerinin günlük yaşamda kullandıkları çok sayıda eşyayla çevrili bir ocak yer alıyor.

Bu eşyaların arasında taş, boynuz ve kemikten eserler üretmek için kullanılan aletlerin yanı sıra hayvanların kesilmesi ve derilerin işlenmesi sırasında kullanılan aletler de bulunuyor. Araştırmacılar, şimdiye kadar bulunan 4.614 parça arasında ayrıca mızraklar, iğneler ve bir “proto-zıpkın” da buldu.

Mağarada bu günlük nesnelere ek olarak, hem yaban öküzü hem de insan yüzü resminin kazındığı yaban öküzü kemiği de dahil olmak üzere bir dizi sanatsal parça da keşfedildi. Araştırmacılar, bunun Paleolitik Avrupa’da keşfedilen türünün tek örneği olduğunu söylüyor.

Araştırmacılar, La Garma hakkında daha fazla bilgi edinmek ve aynı zamanda korunmasını sürdürmek amacıyla bir dizi müdahalesiz teknik kullanarak kazı ve analizlerine devam ediyor. Keşiflerle ilgili daha fazla ayrıntının Şubat 2024’te Ulusal Arkeoloji Müzesi'nde düzenlenecek basın toplantısında duyurulması bekleniyor.