Fyodor Dostoyevski rüzgarı: Emin Alper'in yönetmenliğinde 'Öteki' oyunu sahneye çıkıyor!
Fyodor Dostoyevski'nin unutulmaz eseri "Öteki" 12 Ocak'ta prömiyerini yapacak.
Emin Alper'in yönetmenliğinde, Fyodor Dostoyevski'nin "Öteki" adlı eseri tiyatro sahnesinde hayat buluyor. Oyun, 12 Ocak'ta Maximum Uniq Hall'de prömiyerini yapacak ve sezon boyunca farklı sahne mekanlarında izleyiciyle buluşacak.
Oyunun kadrosunda Cem Yiğit Üzümoğlu, Erdem Şenocak, Derya Karadaş ve Gökhan Yıkılkan yer alıyor. Deniz Göktürk Kobanbay'ın sahne tasarımı, Ahmet Sesigürgil'in ışık tasarımı, Okan Kaya'nın ses tasarımı ile birleşecek olan oyun, Nisan Ceren Özerten'in yapımcılığında, Luz Yapım prodüksiyonuyla seyirciyle buluşacak.
Dostoyevski'nin "Öteki" eserinin uyarlaması olan oyun, fiziksel olarak benzeyen ancak karakteri tam zıttı olan birinin karşınıza çıkması durumunda neler hissedeceğinizi sorguluyor. Bu kara komedi, seyircisine özgün bir deneyim sunmayı amaçlıyor.
Oyunun prömiyeri Maximum Uniq Hall'de gerçekleşecek, ardından Zorlu PSM, CKM ve DasDas gibi sahne mekanlarında da izleyiciyle buluşmaya devam edecek.
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