Galata Kulesi bugün ziyarete açılıyor: Ziyaretçi sayısına 'sınırlama'

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Galata Kulesi'nde gerçekleştirilen onarım ve iyileştirme çalışmaları sona erdi.

AA
Yayınlanma: 25.05.2024 - 08:47
Galata Kulesi bugün ziyarete açılıyor: Ziyaretçi sayısına 'sınırlama'
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Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, modern teknoloji ve akademisyenlerin rehberliğinde gerçekleştirilen restorasyonla kule, bugün tekrar ziyaretçi kabul etmeye başlayacak.

Galata Kulesi'nde 1964-1967 yılları arasında eklenen betonarme yapılar üzerinde yapılan teknik analizler ve jeoradar raporları doğrultusunda hazırlanan projeler, modern teknolojilerle ve alanında uzman akademisyenlerin rehberliğinde uygulandı.

Restorasyon çalışmaları, fen ve sanat kurallarına uygun şekilde tamamlandı. Yapı, hem kültürel mirası korunacak hem de ziyaretçilere ve göçmen kuşlara ev sahipliği yapacak şekilde düzenlendi.

Çalışmalar aynı zamanda profesyonel dağcılar tarafından yapılan kapsamlı uygulamalarla desteklendi.

SAAT BAŞI EN FAZLA 100 ZİYARETÇİ GİREBİLECEK

Yarın girişlere açılacak kulede, ziyaretçi yönetim planlaması çerçevesinde saat başı en fazla 100 kişi olacak şekilde kontrollü girişlere izin verilecek.


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