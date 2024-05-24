TBF'den Galatasaraylı oyunculara ceza!

TBF Disiplin Kurulu, Karşıyaka-Galatasaray maçında yaşananlarla alakalı Buğrahan Tuncer'e 3 maç, Göksenin Köksal'a ise 1 maç men cezası verildiğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.05.2024 - 18:50
TBF'den Galatasaraylı oyunculara ceza!
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Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu; Pınar Karşıyaka - Galatasaray Ekmas maçında yaşanan olaylarla ilgili verilen cezaları açıkladı.

TBF'den yapılan açıklamada Galatasaraylı basketbolculardan Buğrahan Tuncer'e 3 maç, Göksenin Köksal'a ise 1 maç men cezası verildiğini duyurdu.


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