TBF'den Galatasaraylı oyunculara ceza!
TBF Disiplin Kurulu, Karşıyaka-Galatasaray maçında yaşananlarla alakalı Buğrahan Tuncer'e 3 maç, Göksenin Köksal'a ise 1 maç men cezası verildiğini açıkladı.
Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu; Pınar Karşıyaka - Galatasaray Ekmas maçında yaşanan olaylarla ilgili verilen cezaları açıkladı.
TBF'den yapılan açıklamada Galatasaraylı basketbolculardan Buğrahan Tuncer'e 3 maç, Göksenin Köksal'a ise 1 maç men cezası verildiğini duyurdu.
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