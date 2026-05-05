Galatasaray Üniversitesi Oda Orkestrası 17 Mayıs'ta konser verecek

5.05.2026 18:24:00
Galatasaray Üniversitesi Oda Orkestrası 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla konser verecek.

Grand Pera, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Galatasaray Üniversitesi Oda Orkestrası'nı ağırlayacak.

Grand Pera'dan yapılan açıklamaya göre, genç sanatçıların gelişimine katkı sunmak amacıyla planlanan konser, 17 Mayıs'ta Emek Sahnesi'nde gerçekleştirilecek.

Farklı üniversitelerden yaklaşık 50 genç müzisyenin yer aldığı Galatasaray Üniversitesi Oda Orkestrası, yaylı, üflemeli ve vurmalı çalgılardan oluşan kadrosuyla sahneye çıkacak.

Konserde, klasik müzik repertuvarından bir seçkinin yanı sıra farklı dönemlere ait eserler de icra edilecek.

Genç müzisyenlere sahne deneyimi kazandırmayı hedefleyen mekan, yıl boyunca müzik ve sahne sanatlarının farklı disiplinlerini sanatseverlerle buluşturacak.

