Hyllarima Antik Kenti'nin kazılarında rastlananlar şaşırttı...

Antik tiyatroda başladıkları kazı çalışmalarında elde ettikleri deprem bulgularına kentin agorasında da rastladıklarına dikkati çeken Özer, "Bu yıl yüzeyde de agorayı kuşatan teras duvarları görülebildiği için agoranın mimari olarak sınırlarını belirledikten sonra dükkan ve stoa (sokak ya da agoranın yanında yer alan, üstü kapalı, sütunlu galeri) bölümünde de kazılar yapmayı hedefliyoruz. Agoranın özellikle kuzey stoasında gerçekleştirdiğimiz kazılar, buranın da bir depremle yıkıldığını gösteriyor. Depremin izlerini tiyatronun sahne yapısında da gördük." ifadelerini kullandı.

Bölgede araştırmaların sürdüğünü belirten Özer, "Depremin kaçıncı yüzyılda olduğu henüz net değil ancak Roma döneminde olduğunu söyleyebiliriz. Yapıların yıkılma şekline baktığımızda bize depremi işaret ediyor. Özellikle tiyatronun sahne binası ve agoranın yıkılma izleri bu düşüncemizi güçlendiriyor." diye konuştu.